CM Devendra Fadnavis: ५५ हजार ९६९ कोटींचे सामंजस्य करार, अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणार; मुख्यमंत्र्यांची माहिती

मुंबई : महाराष्ट्र आता सागरी व्यापार, उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करण्यास सज्ज झाला आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. गोरेगाव येथील नेस्को येथे सुरू असलेल्या इंडिया मेरीटाईम वीक़ -२०२५ दरम्यान सोमवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तब्बल ५५ हजार ९६९ कोटी रुपयांच्या १५ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या..या वेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, तसेच विविध कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..Mumbai News: पुनर्विकासातून ६ लाख नवीन घरे! म्हाडा उपाध्यक्षांची माहिती; जपानच्या शिष्टमंडळाची मुख्यालयास भेट.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "या करारांमुळे महाराष्ट्र सागरी विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे. बंदर, वाहतूक, उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्रातील सुविधा जागतिक दर्जाच्या बनतील. सुमारे ५६ हजार कोटी रुपयांची ही गुंतवणूक राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे बळ देणारी ठरेल." ते पुढे म्हणाले, "मुंबईसाठी जलवाहतूक हा प्रवासाचा नवा आणि सोयीचा मार्ग ठरत आहे. गेटवे ऑफ इंडिया ते नवी मुंबई विमानतळादरम्यान 'वॉटर टॅक्सी' सेवा सुरू होणार आहे. तसेच इलेक्ट्रिक जलयानांचा (EV Vessels) ताफा आणून जलवाहतूक अधिक स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक बनवली जाईल.".मुख्यमंत्री म्हणाले, "राज्यात जलक्रीडा केंद्रे, जहाजबांधणी उद्योग आणि 'ब्ल्यू इकॉनॉमी' प्रकल्पांना चालना मिळत आहे. वाढवणसारखे मोठे बंदर उभारण्यात येत असून ते राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे वाढवण बंदराचा फायदा संपूर्ण राज्याच्या विकासाला होईल.".बंदरमंत्री नितेश राणे म्हणाले, "मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. जहाजबांधणी, जहाजदुरुस्ती, जलवाहतूक आणि सागरी पर्यटन या क्षेत्रांत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. लवकरच राज्य देशाच्या सागरी विकासाचा केंद्रबिंदू बनेल.".Mumbai News: आरटीओ कर्मचाऱ्यांचे उपोषण स्थगित, १०९ पदोन्नती आदेश होणार; परिवहन आयुक्तांचे आश्वासन.अग्रगण्य कंपन्यांचा सहभागअदानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर, चौगुले अँड कंपनी, गोवा शिपयार्ड, आयआयटी मुंबई यांसारख्या अग्रगण्य संस्थांनी या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. दिघी आणि वाढवण बंदरांचा विकास, जहाजबांधणी शिपयार्ड, प्रशिक्षण केंद्रे आणि संशोधन सुविधा उभारणे हे या प्रमुख प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट आहे..नवे रोजगार आणि विकासाला चालनाया करारांमुळे महाराष्ट्रात हजारो रोजगारनिर्मिती होणार असून तांत्रिक कौशल्यविकासाला चालना मिळेल. सागरी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला नवे बळ मिळेल आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांतून भारताच्या सागरी सामर्थ्याला नवी दिशा मिळेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले..