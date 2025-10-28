मुंबई

CM Devendra Fadnavis: ५५ हजार ९६९ कोटींचे सामंजस्य करार, अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणार; मुख्यमंत्र्यांची माहिती

India Maritime Week 2025 : इंडिया मेरीटाईम वीक़ -२०२५ दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ५५ हजार ९६९ कोटी रुपयांच्या १५ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : महाराष्ट्र आता सागरी व्यापार, उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करण्यास सज्ज झाला आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. गोरेगाव येथील नेस्को येथे सुरू असलेल्या इंडिया मेरीटाईम वीक़ -२०२५ दरम्यान सोमवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तब्बल ५५ हजार ९६९ कोटी रुपयांच्या १५ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

