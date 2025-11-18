मुंबई

Mumbai News: घाटकोपरमध्ये विद्यार्थ्यांना अन्नबाधा! शाळेतील उपाहारगृहातील समाेसे खाल्ल्याने त्रास

School Student Food Poisoning: घाटकोपर येथील शाळेच्या उपाहारगृहातील समाेसे खाल्ल्याने १५ ते १६ विद्यार्थ्यांना अन्नबाधा झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. यामुळे उपाहारगृहाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
School Student Food Poisoning

School Student Food Poisoning

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : घाटकोपर पश्‍चिमेतील साईनाथनगर रोडवरील के. व्ही. के. शाळेच्या उपाहारगृहातील समोसे खाल्ल्याने घाटकोपर (ता. १६) दुपारी २.१५च्या सुमारास १५ ते १६ विद्यार्थ्यांना अन्नबाधा झाली. त्यांना मळमळ आणि उलटीचा त्रास हाेऊ लागल्याने तत्काळ राजावाडी रुग्णालयात हलविण्यात आले. तीन जणांना उपचारांनंतर घरी साेडण्यात आले. दाेन विद्यार्थिनींवर उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली.

