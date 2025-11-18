Mumbai News: धक्कादायक! मुंबईत विद्यार्थ्यांच्या हॉल तिकिटावर शिव्या अन् आक्षेपार्ह भाषा, चाललंय काय?

मुंबई : तंत्रशिक्षण संचालनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या, परंतु स्वायत्त संस्था असलेल्या वांद्रे येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रम नोंदणी अर्ज आणि हॉल तिकीटावर थेट शिव्यांचा उल्लेख करण्यात आल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. यामध्ये अनेक आक्षेपार्ह उल्लेख असून, याची गंभीर दखल तंत्रशिक्षण संचालनालयाने घेतली आहे..यामुळे विभागीय सहसंचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी तत्काळ चौकशी समिती नेमली आहे. तसेच संबंधित प्राचार्याने यासंदर्भात एका दिवसाच्या आत आपला अहवाल विभागाकडे सादर करावा, असे निर्देश सहसंचालकांनी दिले आहेत..Brahmin Scheme: ब्राह्मण तरुणांसाठी कर्ज व्याज परतावा, निवडणुकीच्या तोंडावर योजना; काय होणार फायदा.शासकीय तंत्रनिकेतन, महाविद्यालयात विविध विषयाच्या पदविका अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म आणि हॉल तिकीटवर आक्षेपार्ह मजकूर छापून आले आहेत. यासंदर्भात संबंधित तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाकडून नोंदणी करताना कोणतीही चूक झाली नाही, असा खुलासा करण्यात आला असला तरी समाजमाध्यमांवर अनेक विद्यार्थ्यांच्या अनेक कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म आणि हॉल तिकीटवर आक्षेपार्ह मजकूर छापून आल्याचे सर्वत्र व्हायरल झाले आहे..याच पार्श्वभूमीवर विभागाकडून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. सहसंचालक प्रमोद नाईक यांनी संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाला तात्काळ आदेश देत यासंदर्भातील अहवाल १८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..Drone Delivery Service: दूध, किराणा, पॅकेजेस… सगळं थेट ड्रोनने घरी पोहोचणार! मुंबईत पहिली निवासी ड्रोन डिलिव्हरी सेवा सुरू होणार, पण कधी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.