Mumbai News: मोठी बातमी! मुंबईच्या 'या' रेल्वे स्थानकावर रिक्षांना प्रवेश बंदी; नियम मोडल्यास दंड ठोठावणार, कारण काय?

मुंबई : मुंबईतील भांडुप रेल्वे स्थानकाबाहेर होणारी प्रचंड गर्दी आणि वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी प्रशासनाने आतापर्यंतची सर्वात कठोर कारवाई केली आहे. भांडुप स्टेशन रोडवर नुकत्याच झालेल्या बेस्ट बस अपघातातून धडा घेत, रिक्षांना आता स्टेशन परिसरात प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. डिसेंबरमध्ये भांडुप स्टेशन रोडवर एका अनियंत्रित बसने बसला धडक दिल्याने तीन महिला आणि एका पुरूषासह चार जणांचा मृत्यू झाला आणि नऊ जण गंभीर जखमी झाले. .या घटनेने स्टेशन परिसरातील खराब वाहतूक व्यवस्था आणि बेकायदेशीर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण उघडकीस आणले. स्थानिकांचा वाढता संताप आणि सुरक्षेच्या चिंता लक्षात घेता, पोलिस आणि महानगरपालिका (बीएमसी) यांनी संयुक्तपणे ही नवीन वाहतूक योजना लागू केली आहे. नियमाचे उल्लंघन केल्यास ₹१,५०० दंड आकारला जाईल..नवीन नियमांनुसार, भांडुप (पश्चिम) स्टेशनकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर एका विशिष्ट अंतरावर एक पांढरी रेषा (लक्ष्मण रेखा) काढण्यात आली आहे. स्टेशनच्या मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणत्याही ऑटो-रिक्षा चालकाला ही रेषा ओलांडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा रेषा ओलांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही रिक्षा चालकाला ₹१,५०० दंड आकारला जाईल..प्रशासनाने असा इशाराही दिला आहे की वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांचे परवाने रद्द केले जाऊ शकतात. अपघातापूर्वी स्टेशन रोडवर बेकायदेशीर फेरीवाले होते, त्यामुळे पादचाऱ्यांसाठी जागा उरली नव्हती. प्रशासनाने कारवाई करून रस्ते मोकळे केले आहेत. रिक्षाचालकांचे मनमानी वर्तन हे एक मोठे आव्हान राहिले असले तरी, नवीनतम बंदीनंतर परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे..स्थानिक प्रवाशांचे म्हणणे आहे की, आता स्टेशनवर पोहोचण्यासाठी त्यांना थोडे जास्त चालावे लागत असले तरी, वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे एक कौतुकास्पद पाऊल आहे. बस आणि इतर आपत्कालीन वाहनांसाठी आता रस्त्यावर पुरेशी जागा आहे..