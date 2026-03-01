Rail Bottle Rate: कडक उन्हाळ्यापूर्वी मोठा दिलासा! पाण्याच्या बाटलीची किंमत कमी होणार; पण कितीने आणि का?

कडक उन्हाळ्यापूर्वी मुंबईकर आणि इतर रेल्वे प्रवाशांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. रेल्वे स्थानकांवर उपलब्ध असलेल्या विश्वासार्ह आणि परवडणाऱ्या रेल नीरचे उत्पादन दुप्पट होणार आहे. भारतीय रेल्वेने त्यांच्या अंबरनाथ प्लांटमध्ये दुसरी उत्पादन लाईन सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे पाण्याची कमतरता कमी होईल. प्रवाशांना खाजगी विक्रेत्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी किमतींपासून दिलासा मिळेल..या प्रकल्पाचे बांधकाम मार्च २०२६ च्या मध्यापर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील वर्षी पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. अंदाजे ₹५० कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि त्याच्या उपनगरांमध्ये पाणीपुरवठा सुरळीत होईल. सध्या अंबरनाथ येथे फक्त एकच उत्पादन लाइन कार्यरत आहे. जी दररोज अंदाजे १४,५०० बाटल्यांचे उत्पादन करते. दुसरी लाइन कार्यान्वित झाल्यानंतर ही क्षमता दुप्पट होऊन २९,००० बाटल्या प्रतिदिन होईल. उन्हाळ्यात हे सर्वात फायदेशीर ठरेल. जेव्हा स्टेशनवर पाण्याची मागणी वाढते..Mumbai News: मुंबईत 'एचपीव्ही' लसीकरण मोहिमेचा शुभारंभ, १४ ते १५ वयोगटातील मुलींना कर्करोगाचे सुरक्षा कवच; केंद्र सरकारचा निर्णय .खाजगी विक्रेते १५ रुपयांच्या बाटलीसाठी २० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारतात. नवीन लाइनमुळे केवळ साठा वाढणार नाही तर काळाबाजारही रोखला जाईल. रेल्वेने प्रवाशांना आणखी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. उत्पादन वाढल्याने 'रेल नीर'ची किंमतही कमी होईल. पूर्वी १५ रुपयांना मिळणारी १ लिटरची बाटली आता १४ रुपयांना मिळणार आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, सध्या लहान बाटल्यांचे (५०० मिली) उत्पादन वाढवणे शक्य नाही..प्रीमियम गाड्यांमध्ये फक्त १ लिटरची बाटली मानक म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. लहान बाटल्या बनवण्यासाठी संपूर्ण उत्पादन व्यवस्था बदलावी लागते. ज्यामुळे वेळ वाया जातो, म्हणून ५०० मिली बाटल्या फक्त शताब्दी गाड्यांपुरत्या मर्यादित करण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवर रेल नीरची मागणी पुरवठ्यापेक्षा खूपच जास्त आहे..Ferry Boat: कोकणवासीयांसाठी आनंदाची बातमी! मुंबई ते विजयदुर्ग रो-पॅक्स फेरी सेवा सुरू, प्रवासाचा वेळ आणि खर्च किती?.खाजगी विक्रेते उन्हाळ्यातील टंचाईचा फायदा घेत प्रवाशांकडून जास्त पैसे घेतात. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी रेल्वेने अंबरनाथ साइटचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. ज्याला आता अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. नवीन मार्गामुळे पुरवठा साखळी मजबूत होईल. ज्यामुळे प्रवाशांना प्रत्येक स्थानकावर सरकार-मंजूर दराने पुरेशा प्रमाणात शुद्ध, सुरक्षित पाणी मिळेल याची खात्री होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.