मुंबईकरांसाठी दिलासा! ११ किमीचा सिग्नल-फ्री कॉरिडोर तयार; ट्रॅफिकमधून सुटका होणार, मार्ग कुठून कुठे असणार?

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी अनेक प्रकल्पांवर वेगाने काम सुरू आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबईच्या सर्वात महत्त्वाच्या पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड टप्पा २ पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड कॉरिडॉर पूर्णत्वाच्या जवळ आला आहे. तर बीकेसी-वाकोला फाट्याचा अंतिम टप्पा पूर्ण झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, १०.८८ किमी लांबीच्या पूर्व-पश्चिम एस.सी.एल.आर.मुळे वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल. वाकोला नाल्यावरील पुलाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या स्तरावर ५४-मीटर लांबीच्या दुहेरी कंपोझिट गर्डर्सचे यशस्वी प्रक्षेपण झाल्याने, भारत डायमंड बोर्स आणि वाकोला दरम्यानचा शेवटचा महत्त्वाचा दुवा संरचनात्मकदृष्ट्या पूर्ण झाला आहे. हा विभाग लहान असला तरी, विविध उन्नत बाहू, पूल आणि जोडमार्गांना एकात्म करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो..हा विभाग अत्यंत आव्हानात्मक होता, कारण त्याचे बांधकाम शहरी भागातील वाकोला नाला पुलावर करण्यात आले, जिथे पारंपरिक आधार प्रणालींचा वापर शक्य नव्हता. ७०० मेट्रिक टन आणि ५०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या हेवी-ड्यूटी क्रेनचा वापर करून फुल-स्पॅन लॉन्चिंग तंत्रज्ञानाने हे गर्डर बसवण्यात आले. टप्प्याटप्प्याने विकसित झालेला हा कॉरिडॉर आता सुमारे ११ किलोमीटर लांबीचा एक अखंड, सिग्नल-मुक्त पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर म्हणून कार्यरत आहे..तो वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सांताक्रूझ, वाकोला, कलिना, कुर्ला आणि चेंबूर यांना जोडून ईस्टर्न वेला वेस्टर्न वेशी जोडेल. याची एकूण लांबी अंदाजे १.४ किमी असून, त्यात ५०० मीटरचा ४-पदरी उन्नत मार्ग आहे. ९०० मीटरचे २-पदरी जोडमार्ग पूर्व-पश्चिम संपर्क अधिक मजबूत करतील. एससीएलआर टप्पा-२ अंतर्गत सर्व जोडमार्ग आणि उपमार्ग पूर्ण झाल्यावर, हा १०.८८ किमीचा कॉरिडॉर मुंबईच्या रस्ते पायाभूत सुविधांना लक्षणीय चालना देईल..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "या अंतिम टप्प्याच्या पूर्णत्वामुळे, सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड हा सुमारे ११ किलोमीटर लांबीचा एक पूर्णपणे एकात्मिक पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर बनला आहे. मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या आणि जलद कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे." उपमुख्यमंत्री आणि एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे म्हणाले की, हा कॉरिडॉर शहरातील प्रमुख निवासी आणि व्यावसायिक केंद्रांना जोडून दैनंदिन प्रवाशांसाठी जीवनरेखा ठरेल. विविध मार्गांचे एका अखंड नेटवर्कमध्ये एकत्रीकरण केल्याने वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि प्रवासाचा अनुभव सुधारेल..एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या मते, ही उपलब्धी केवळ एका स्पॅनचेच नव्हे, तर संपूर्ण वाहतूक जाळ्याचे (मोबिलिटी नेटवर्कचे) पूर्णत्व दर्शवते. बीकेसी-वाकोला हा मार्ग विविध उन्नत मार्गांना जोडण्यात आणि त्यांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. यामुळे, एससीएलआर एक सलग, उच्च क्षमतेचा पूर्व-पश्चिम जोडमार्ग बनेल, ज्यामुळे मुंबईतील प्रवासात लक्षणीय सुधारणा होईल.