Jain community launches ‘Shantidoot Jan Kalyan Party’

BMC Elections: जैन समाज लढवणार मुंबई पालिकेची निवडणूक, नव्या पक्षाची घोषणा, कबुतराचा सेना-भाजपला बसणार मोठा फटका?

Jain Community Political Debut: ‘Shantidoot Jan Kalyan Party’ set to reshape Mumbai’s BMC elections | कबुतराच्या चिन्हावरून शिवसेना-भाजपला आव्हान देणारी जैन समाजाची घोषणा
मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात नव्या तूफानाची चाहूल लागली आहे. जैन समाजाच्या नेत्यांनी 'शांतिदूत जनकल्याण पार्टी'ची स्थापना करून महापालिका निवडणुकीत थेट लढण्याची घोषणा केली असून, पक्षाचे निवडणूक चिन्ह 'कबुतर' असल्याचे सांगितले. ही घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना थेट इशारा देणारी असून, शिवसेना आणि भाजपला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

