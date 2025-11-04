Mumbai Kabutarkhana: दादर कबुतरखानाप्रकरणी जैन मुनींचे आंदोलन १५ दिवस स्थगित!

मुंबई : दादर कबुतरखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी सोमवारी (ता. ३) आंदोलनाचा इशारा जैन मुनी नीलेशचंद्र विजय यांनी दिला होता; मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या मध्यस्थीमुळे आझाद मैदानातील हे आंदोलन १५ दिवसांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय विजय यांनी घेतला आहे..राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी जैन मुनींची भेट घेतली; मात्र जैन मुनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहून आंदोलनाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी जैन मुनींची भेट घेतली. त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली.त्यांनी १५ दिवसांत कबुतरखान्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर विजय यांनी हे आंदोलन स्थगित केल्याचे अखिल भारतीय जैन समाज अल्पसंख्याक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले..Free Electricity Scheme: राज्य सरकारची स्मार्ट योजना, २५ वर्षे मोफत वीज; कुणाला मिळणार लाभ?.दादर येथील कबुतरखाना पालिकेने ताडपत्री बांधून बंद केल्यानंतर जैन समाज आक्रमक झाले होते. आता पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाला राजकीय वळण लागले आहे. जैन मुनींनीही राजकीय भूमिका घेत पालिका निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी शांतिदूत जनकल्याण पार्टी या पक्षाचीही घोषणा केली..भाजपची धावपळजैन मुनींनी घेतलेली राजकीय भूमिका आगामी निवडणुकीत नुकसान करणारी असल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची सोमवारी धावपळ झाली. त्यांनी तातडीने जैन मुनींना आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले..Mumbai News: मुंबई सेंट्रल एसटी स्थानक राज्यात अव्वल; स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक’ उपक्रमात मानाचा तुरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.