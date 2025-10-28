मुंबई

Mumbai News: वडापावमध्ये चटणी नाही, चहावाला प्लॅस्टिकचे कप वापरतो! पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर अजब तक्रारींचा पाऊस

Police Helpline Complaints: नागरिकांना पोलिसांची मदत मिळावी म्हणून हेल्पलाईन सुरु केली आहे. मात्र यावर नागरिकांच्या विनोदी तक्रारी येत असल्याचे समोर आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबईकरांना तातडीने पोलिसांची मदत मिळावी म्हणून १००, ११२ हा हेल्पलाईनवर गुन्हे, आग, पडझड किंवा रस्त्यावरील अपघातांची माहिती देणारे, मदत मागणारे फोन येतात, असा सर्वसामान्य नागरिकांचा अंदाज असू शकतो; मात्र या हेल्पलाईनवर वडापाव विक्रेता पावला चटणी लावत नाही, चहावाला प्लॅस्टिकचे कप वापरतो, वाळत घातलेले कपडे इमारतीच्या खालील मजल्यांवर अडकून पडलेत, गाडी पुसायचा कापड चोरी झाला, अशा मजेशीर तक्रारींचा पाऊस पडत आहे.

