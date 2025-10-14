मुंबई : गोवंडी, शिवाजीनगर आणि बैंगणवाडी या भागात बेकायदेशीर वाहन पार्किंग आणि वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन होत असून, या भागात सीसीटीव्ही लावण्यात यावेत, अशी स्थानिकांची मागणी आहे, मात्र पालिका आणि पोलिस प्रशासनाचे या समस्येकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. .गोवंडीतील अपघातात चार जणांचा डम्परखाली चिरडल्याने मृत्यू झाला होता, मात्र अजूनही या भागात परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन शिवाजीनगर व बैंगणवाडी चौकातील बेकायदेशीर पार्किंग हटवून तातडीने सीसीटीव्ही कॅमेरे, गतीरोधक लावण्यात यावेत, अशी मागणी स्थानिकांनी केली होती. त्यानुसार पालिका व वाहतूक विभागाचे अधिकारी पाहणी करून गेले..Vande Bharat Express: ‘वंदे भारत’मध्ये दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा.कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र अजूनही या भागात काही सुधारणा झाली नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. बेकायदेशीर पार्किंग, पदपथावर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण, आधुनिक सिग्नल व्यवस्था नसल्याने वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. या भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे, सूचनाफलक, नियमांचे चिन्ह व गतिरोधक नसल्याने या परिसरात सतत अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याच्या स्थानिकांच्या तक्रारी आहे. या भागातील समस्या लक्षात घेऊन खासदार संजय दिना पाटील यांनीही पालिका आणि वाहतूक पोलिस यांची बैठक बोलावली होती. त्याबाबत त्यांनी पत्रव्यवहारही केला होता..अंत्यत दाटीवाटीच्या या भागाच वाहतुकीची समस्या गंभीर आहे. बेकायदेशीर पार्किंग आणि अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. शिवाजीनगर येथे भरधाव येणाऱ्या डम्परने दुचाकीस्वाराला धडक दिल्याने चार जणांचा मृत्यू झाला होता. सामान्यांचे जीव जात आहेत. पालिका आणि वाहतूक पोलिसांनी याबाबत तातडीने उपाययोजना कराव्यात.- संजय दिना पाटील, खासदार.Mumbai News: मुंबईकरांना दिवाळी भेट; कागदपत्र नोंदणीसाठी क्षेत्र सीमा नियम सरकारने रद्द केला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.