Mumbai News: आरटीओ कर्मचाऱ्यांचे उपोषण स्थगित, १०९ पदोन्नती आदेश होणार; परिवहन आयुक्तांचे आश्वासन

मुंबई : आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारपासून सुरू झालेल्या बेमुदत साखळी उपोषण आंदोलनाला अखेर स्थगिती देण्यात आली आहे. परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सुमारे १०९ पदोन्नती आदेश काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर संघटनेने आंदोलन मागे घेतल्याची माहिती मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी दिली..सोमवारपासून राज्यातील विविध आरटीओ कार्यालयांत कर्मचारी उपोषणावर बसले होते. त्यामुळे वाहन परवाने, नोंदणी आणि इतर शासकीय कामांसाठी आलेल्या नागरिकांना दिवसभर अडचणींना सामोरे जावे लागले. परिस्थितीची दखल घेत परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार आणि सहपरिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार यांनी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेतली..Mumbai News: अनिलकुमार पवार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका स्वीकारली.या चर्चेत गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या लिपिक संवर्गातील पदोन्नतीसह इतर मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. आयुक्तांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सुमारे १०९ कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती आदेश पारित करण्यात येतील, तसेच सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले..याशिवाय, सेवाप्रवेश नियम आणि कळसकर समितीच्या अहवालावर स्वतंत्र चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. प्रशासकीय अधिकारी पदाच्या पदोन्नती प्रक्रियेचा पाठपुरावा तातडीने करण्यात येणार असल्याचेही लेखी स्वरूपात संघटनेला कळविण्यात आले आहे.आयुक्तांच्या या आश्वासनानंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सायंकाळी उशिरा बैठक घेऊन आंदोलन तात्काळ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला..Mumbai News: पालिका रुग्णालयांत ४५ टक्के जागा रिक्त! रुग्णालयांचे खासगीकरण थांबवण्याचे आवाहन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.