Mumbai News: आरटीओ कर्मचाऱ्यांचे उपोषण स्थगित, १०९ पदोन्नती आदेश होणार; परिवहन आयुक्तांचे आश्वासन

RTO Employees Strike: आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्यासाठी उपोषण सुरू केले होते. मात्र याबाबत परिवहन आयुक्तांनी आश्वासन दिले असून उपोषण स्थगित केले आहे.
मुंबई : आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारपासून सुरू झालेल्या बेमुदत साखळी उपोषण आंदोलनाला अखेर स्थगिती देण्यात आली आहे. परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सुमारे १०९ पदोन्नती आदेश काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर संघटनेने आंदोलन मागे घेतल्याची माहिती मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी दिली.

