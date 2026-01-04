मुंबई

Mumbai: भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुंबईतील प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पाच दिवस बंद राहणार; कधी आणि का? वाचा...

Siddhivinayak Temple News: मुंबईतील दादर येथील सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ७ जानेवारी ते ११ जानेवारी पर्यंत बंद राहणार आहे. मंदिर ट्रस्टने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी करत ही माहिती दिली आहे.
मुंबई : मुंबईतील दादर येथील प्रतिष्ठित सिद्धिविनायक मंदिर पाच दिवसांसाठी बंद राहणार आहे. गणपती बाप्पाचे आशीर्वाद घेण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये म्हणून श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टने मंदिर बंद करण्याच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, ७ जानेवारी ते ११ जानेवारी या कालावधीत मूर्तीला सिंदूर लावला जाईल.

