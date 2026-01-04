Mumbai: भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुंबईतील प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पाच दिवस बंद राहणार; कधी आणि का? वाचा...

मुंबई : मुंबईतील दादर येथील प्रतिष्ठित सिद्धिविनायक मंदिर पाच दिवसांसाठी बंद राहणार आहे. गणपती बाप्पाचे आशीर्वाद घेण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये म्हणून श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टने मंदिर बंद करण्याच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, ७ जानेवारी ते ११ जानेवारी या कालावधीत मूर्तीला सिंदूर लावला जाईल. .मुंबईतील दादर येथील सिद्धिविनायक गणपती मंदिरात दररोज हजारो भाविक दर्शनासाठी येतात. ट्रस्टने एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, या काळात मंदिर पाच दिवस बंद राहील. सिंदूर लावण्याचे काम आणि इतर आवश्यक कामे पूर्ण केली जातील. लाखो भाविक दूरदूरून सिद्धिविनायक गणपती मंदिरात दर्शनासाठी येतात. त्यामुळे त्यांच्या सोयीसाठी, ट्रस्टने आगाऊ तारखा जाहीर केल्या आहेत..बीएमसी निवडणुकीत 'या' वॉर्डमध्ये हाई-वोल्टेज लढत! कुख्यात गुंडाच्या दोन बहिणी आमनेसामने; राजकीय रणसंग्राम रंगणार.सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टने ७ जानेवारी ते ११ जानेवारी या कालावधीत भाविकांसाठी मंदिर बंद राहणार असल्याचे सांगितले आहे. श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर हे मुंबईतील हिंदू देवता गणेशाला समर्पित मंदिर आहे. हे मूळचे लक्ष्मण विठू आणि देउबाई पाटील यांनी १९ नोव्हेंबर १८०१ रोजी बांधले होते. हे मंदिर मुंबईतील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक आहे..सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे भाविकांना आवाहन केले आहे की, ७ ते ११ जानेवारी दरम्यान मूर्तीला सिंदूर लावला जाईल. त्यामुळे या काळात भाविकांना श्रींच्या प्रत्यक्ष मूर्तींचे दर्शन घेता येणार नाही, तर त्यांना फक्त श्रींच्या प्रतिमेचे दर्शन घेता येईल. .Ganesh Naik: बिबट्याच्या हालचालींवर ‘जीपीएस’द्वारे देखरेख, वन विभागाचा यशस्वी प्रयोग.सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. या काळात सिद्धिविनायक दर्शनासाठी गर्दी कमी असेल असेही ट्रस्टने म्हटले आहे. १२ जानेवारी रोजी भगवान गणेशाची पूजा केल्यानंतर दुपारी १ वाजता मंदिर पुन्हा उघडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.