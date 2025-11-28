मुंबई

Mumbai News: सॉफ्टवेअर इंजिनिअर तरुणीनं बनवला एसी लोकलचा बनावट पास, कसे आले प्रकरण उघडकीस?

Mumbai AC Local Fake Ticket: मध्य रेल्वेत बनावट तिकिटांचा प्रकार पुन्हा घडल्याचे समोर आले आहे. वातानुकूलित लोकलमध्ये हा प्रकार घडला असून तिकीट तपासणीदरम्यान हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मध्य रेल्वेत बनावट तिकिटांचा प्रकार पुन्हा समोर आला आहे. कल्याण-दादर वातानुकूलित लोकलमध्ये तिकीट तपासणीदरम्यान सतर्कतेने काम करणाऱ्या तिकीट निरीक्षक विशाल नवले यांनी बनावट सीझन तिकीट (पास) वापरणाऱ्या एका प्रवासी महिलेला पकडले.

