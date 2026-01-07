Mumbai: वांद्रे टर्मिनसमध्ये मोठे अपडेट! तीन नवीन ट्रॅक बांधणार, लोकल ट्रेनची संख्या अन्...; नवे बदल कोणते?

मुंबई : पश्चिम रेल्वेच्या वांद्रे टर्मिनसने त्यांच्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या देखभाल क्षमतेत वाढ केली आहे. तीन नवीन देखभाल मार्ग उघडल्यामुळे गाड्यांना अतिरिक्त पार्किंग जागा उपलब्ध झाली आहे. ज्यामुळे अधिक गाड्या चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹५३ कोटींपेक्षा जास्त आहे. रेल्वे टर्मिनल्सची क्षमता वाढवण्यासाठी, मुंबई सेंट्रल आणि वांद्रे टर्मिनस येथे नवीन ट्रॅक बांधले जात आहेत. .विद्यमान ट्रॅकवरील प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवण्याचे कामही सुरू आहे. जोगेश्वरी आणि वसई रोड येथे नवीन टर्मिनल्सचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. वांद्रे टर्मिनसमध्ये पूर्वी तीन देखभाल ट्रॅक होते. प्रवासी गाड्यांच्या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून, तीन नवीन ट्रॅक बांधण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये ट्रेन धुण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. हे ट्रॅक ५४० मीटर लांब आहेत. २४ डब्यांच्या प्रवासी गाड्यांसाठी योग्य आहेत..Thane Metro: ठाणे मेट्रो कधी सुरू होणार? प्रताप सरनाईकांनी 'ती' वेळच सांगितली! तारखेबाबत मोठी अपडेट समोर .मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी स्पष्ट केले की, या मार्गांवर LHB (लिंके हॉफमन बुश) आणि ICF (इंटिग्रल कोच फॅक्टरी) यासह सर्व प्रकारच्या कोचची देखभाल करता येते. वांद्रे टर्मिनस कोचिंग डेपोमध्ये दररोज सुमारे ८०० कोचची देखभाल केली जाते. LHB कोच दर ३६ महिन्यांनी आणि ICF कोच दर १८ महिन्यांनी देखभाल केले जातात..या संपूर्ण प्रकल्पाची एकूण किंमत ₹५३ कोटी (५३७ दशलक्ष रुपये) आहे. गेल्या काही वर्षांपासून काम सुरू आहे. नवीन मार्गांपैकी पहिली मार्गिका जुलै २०२४ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली. उर्वरित दोन मार्गिका डिसेंबर २०२५ मध्ये पूर्ण झाली. या प्रकल्पावर एकूण ₹५३७.६ दशलक्ष (५३७.६ दशलक्ष रुपये) खर्च करण्यात आला. या तीन नवीन मार्गिका बांधल्याने अतिरिक्त गाड्या हाताळण्यास मदत होईल..Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या लाखो प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! १८ डब्यांची लोकल लवकरच धावणार; चाचणी घेणार, पण कधी? .राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतली. त्यांनी राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि रुग्ण-केंद्रित सेवा प्रदान करण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. केंद्र सरकारने राज्यातील क्षयरोग रुग्णांसाठी एक्स-रे तपासणी वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे आणि बैठकीनंतर आबिटकर यांनी घोषणा केली की केंद्र लवकरच राज्याला आणखी ९६ हाताने एक्स-रे मशीन पुरवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.