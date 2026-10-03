Mumbai Weather: ऑक्टोबर हीट'चा मुंबईला चटका, तापमानाचा पारा चाळिशीजवळ; पाहा IMDचा अंदाज

मुंबई : महामुंबई परिसरात 'ऑक्टोबर हीट'चा चटका वाढू लागला आहे. शुक्रवारी (ता. २) मुंबई शहरात यंदाच्या हंगामातील उच्चांकी ३७.४ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. गुरुवारी येथे ३३ अंश कमाल तापमान होते..हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, उपनगरात ३६.९, ठाण्यात ३७.३ अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदवले गेले. आर्द्रता ७८ टक्क्यांच्या वर पोहोचल्याने मुंबईकर घामाच्या धारांनी चिंब झाले..CJP Protest: सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आले, पण घरी परतलेच नाहीत; शिवाजी पार्कात ७५ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू .मॉन्सूनच्या परतीसाठी पोषक हवामानराज्यात पावसाने उघडीप दिली असतानाच, महाराष्ट्राच्या काही भागांतून मॉन्सूनच्या परतीसाठी पोषक हवामान होत आहे. उद्या (ता.३) मुंबईसह कोकणात उष्ण व दमट हवामानाची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट देण्यात आला. उर्वरित राज्यात उघडीप राहून उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली..Raj Thackeray: मुंबई पोलिसांच्या विनंतीला मान देत...; ठाकरे बंधूंच्या 'गर्जना' मोर्चाच्या मार्गात बदल, राज ठाकरेंची महत्त्वाची माहिती.राज्यात उन्हाचा चटका तापदायक ठरत आहे. शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या अमरावती येथे राज्यातील उच्चांकी ३७.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू असतानाच, राज्याच्या अनेक भागांत पावसाने उघडीप दिली आहे. राज्याच्या कमाल तापमानात वाढ होत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.