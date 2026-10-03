मुंबई

Mumbai Weather: ऑक्टोबर हीट'चा मुंबईला चटका, तापमानाचा पारा चाळिशीजवळ; पाहा IMDचा अंदाज

IMD Heatwave Alert: मुंबईत यंदा उच्चांकी ३७.४ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे. शहरात 'ऑक्टोबर हीट'चा चटका वाढत असल्यामुळे मुंबईकर घामाच्या धारांनी चिंब झाले.
Heat Wave

Heat Wave

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : महामुंबई परिसरात 'ऑक्टोबर हीट'चा चटका वाढू लागला आहे. शुक्रवारी (ता. २) मुंबई शहरात यंदाच्या हंगामातील उच्चांकी ३७.४ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. गुरुवारी येथे ३३ अंश कमाल तापमान होते.

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