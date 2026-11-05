Mumbai Local Train: मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! पनवेल-वसई थेट लोकलसाठी १२,७१० कोटींचा प्रस्ताव; १७ स्थानके, ६९ किमीचा नवा रेल्वेमार्ग

-नितीन बिनेकरमुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पनवेल-वसई उपनगरी रेल्वे कॉरिडॉरच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पडले आहे. सुमारे ६९.२३ किलोमीटर लांबीच्या या नव्या रेल्वे मार्गिकेसाठी १२ हजार ७१० कोटी ८२ लाख रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या (एमयूटीपी-३ बी) अंतर्गत हा कॉरिडॉर उभारण्याचे नियोजन आहे. या मार्गावर १७ स्थानके असणार असून, महामार्ग आणि खाड्यांमुळे निर्माण होणारे अडथळे लक्षात घेऊन सुमारे २८ किलोमीटरचा मार्ग उन्नत स्वरूपात उभारण्यात येणार आहे. दरम्यान, पनवेल-कर्जत उपनगरी रेल्वे कॉरिडॉरचे सुमारे ९९ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे पनवेल परिसरातील रेल्वे जाळ्याचा विस्तार होत असताना आता नव्या मार्गिकेच्या मंजुरीकडे लक्ष लागले आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...सध्या पनवेलहून वसई-विरार परिसरात जाणाऱ्या प्रवाशांना थेट उपनगरी लोकलची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कुर्ला, दादर किंवा अन्य स्थानकांवर लोकल बदलून प्रवास करावा लागतो. प्रस्तावित कॉरिडॉरमुळे पनवेल आणि वसईदरम्यान थेट उपनगरी रेल्वे संपर्क निर्माण होण्यास मदत होईल. परिणामी, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.नवी मुंबई, भिवंडी आणि वसई-विरार परिसराचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. या भागातील नव्या निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रांना उपनगरी रेल्वेच्या जाळ्याशी जोडण्यासाठी हा कॉरिडॉर महत्त्वाचा ठरणार आहे. भविष्यातील वाढती लोकसंख्या, रोजगाराच्या संधी आणि प्रवासी वाहतुकीची गरज लक्षात घेता या मार्गिकेचे महत्त्व वाढणार आहे..तिसरी-चौथी मुंबईला जोडणीतिसरी आणि चौथी मुंबई म्हणून विकसित होणाऱ्या नव्या नागरी क्षेत्रांच्या दळणवळणासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. पनवेल, भिवंडी आणि वसई-विरार परिसरातील नव्या नागरी वसाहतींना रेल्वेची जोड मिळाल्यास या भागातील प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होईल. तसेच परिसरातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक विकासालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..वाढवण बंदराच्या परिसरासाठी महत्त्वाचापालघर जिल्ह्यात विकसित होत असलेल्या वाढवण बंदराच्या दृष्टीनेही हा रेल्वे कॉरिडॉर प्रादेशिक दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. बंदर कार्यान्वित झाल्यानंतर परिसरातील औद्योगिक विकास, रोजगार आणि वाहतुकीच्या गरजांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पनवेल, भिवंडी आणि वसई परिसराला जोडणारी रेल्वे मार्गिका विकसित झाल्यास मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल..केंद्राच्या मंजुरीकडे लक्षया प्रकल्पाचा समावेश मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील बी (एमयूटीपी-३ बी) अंतर्गत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा समितीने यापूर्वी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. आता १२ हजार ७१० कोटी ८२ लाख रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या पुढील प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरीनंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...पनवेल-वसई उपनगरी रेल्वे कॉरिडॉर हा मुंबई महानगर प्रदेशाच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. या मार्गिकेमुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील रेल्वे संपर्क अधिक सक्षम होऊन प्रवाशांना थेट आणि सोयीस्कर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होईल. तसेच, वेगाने विकसित होणाऱ्या नागरी आणि औद्योगिक क्षेत्रांच्या वाहतूक गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा कॉरिडॉर महत्त्वपूर्ण ठरेल.-विलास एस. वाडेकर, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एमआरव्हीसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.