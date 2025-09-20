मुंबई

मनोरुग्ण महिला अर्धनग्न अवस्थेत फिरत होती, पोलिसांनी पाहिलं अन्...; हवालदाराच्या कृतीचं होतंय कौतुक

Mumbai News: पोलीस दलात सिंघम अशी ओळख असलेल्या शिखरे यांनी अर्धनग्नावस्थेत भटकणाऱ्या एका वेडसर महिलेची लाज राखल्याचे आदर्ष काम केल्याचे समोर आले आहे. या कृतीमुळे सर्वसामान्यांसमोर एक आदर्श निर्माण झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जयेश शिरसाट

मुंबई : पोलीस दलात सिंघम अशी ओळख असलेल्या शिखरे यांनी आदर्षयुक्त काम केल्याचे समोर आले आहे. शहरात अनेक ठिकाणी आपल्याच नादात भटकणारे वेडसर, मनोरुग्ण दिसून येतात. तर अशा लोकांची काहीजण मदत असल्याचेही दिसून येते. पोलीस हवालदार सुशील कमल अरुण शिखरे (४१) यांनी वांद्रे येथील बँडस्टँडवर अर्धनग्नावस्थेत भटकणाऱ्या एका वेडसर महिलेची लाज राखल्याचे समोर आले आहे. या कृतीमुळे सर्वसामान्यांसमोर एक आदर्श निर्माण झाला आहे.

