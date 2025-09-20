मनोरुग्ण महिला अर्धनग्न अवस्थेत फिरत होती, पोलिसांनी पाहिलं अन्...; हवालदाराच्या कृतीचं होतंय कौतुक

जयेश शिरसाटमुंबई : पोलीस दलात सिंघम अशी ओळख असलेल्या शिखरे यांनी आदर्षयुक्त काम केल्याचे समोर आले आहे. शहरात अनेक ठिकाणी आपल्याच नादात भटकणारे वेडसर, मनोरुग्ण दिसून येतात. तर अशा लोकांची काहीजण मदत असल्याचेही दिसून येते. पोलीस हवालदार सुशील कमल अरुण शिखरे (४१) यांनी वांद्रे येथील बँडस्टँडवर अर्धनग्नावस्थेत भटकणाऱ्या एका वेडसर महिलेची लाज राखल्याचे समोर आले आहे. या कृतीमुळे सर्वसामान्यांसमोर एक आदर्श निर्माण झाला आहे. .नेमके प्रकरण काय?बँड स्टँडवर असंख्य तरुण-तरुणींच्या गर्दीत एक मनोरुग्ण महिला अर्धनग्न अवस्थेत फिरत होती. महिलेला पाहता अनेक महिलांनी तिला पाहून मान फिरवली. मात्र तिची लाज झाकण्यासाठी एकीनेही पुढाकार घेतला नाही. तिथेच उपस्थित असणाऱ्या एका हवालांदर पोलिसाने ते पाहता मदतीसाठी अनेकांसमोर हात पसरले. परंतु प्रत्येकजण मदतीसाठी नकार देत असून अखेर पायी जाणाऱ्या एका महिलेने आपली ओढणी काढून शिखरे यांच्या हाती दिली..Mumbai Local: मुंबईकरांची लोकलसेवा कोलमडली! रेल्वे मार्गावर तांत्रिक बिघाड; गाड्या उशिराने.त्यानंतर पोलीस हवालदार शिखरे मनोरुग्ण महिलेच्या मदतीसाठी जवळ जाताच महिला हाती मिळेल ते फेकून मारण्याचा प्रयत्न करत पुढे पळू लागली. असे असतानाही त्या अवस्थेत धीर न सोडता शिखरे यांनी ओढणी बांधून या महिलेची लाज झाकली. ते करताना शिखरे यांना जाणवले की या महिलेने कुत्र्याची घाण हाती घेऊन ती अंगाला चोळली होती. त्यानंतर शिखरे यांनी तातडीने निर्भया पथकाला घटनास्थळी बोलावून घेतले. पथकातील महिला अंमलदारांकरवी त्या महिलेची अंघोळ घातली तसेच जवळ असलेले कपडे तिला नेसवण्यात आले..दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या या घटनेची चित्रफित दोन दिवसांपासून समाजमाध्यमांवर लोकप्रिय होत आहे. ती पाहून शिखरे, पोलीस दलाच्या पाठीवर कौतुकाची थाप पडते आहे. त्यात सर्वसामान्यांपासून सेलिब्रेटींचाही समावेश आहे..२६/११ हल्ल्यात विशेष कार्य बजावलेले, क्यूआरटी, फोर्स वनचे कमांडो प्रशिक्षण पूर्ण केलेले शिखरे सध्या खार पोलीस ठाण्यात नियुक्त आहेत. सध्या अभिनेता सलमान खान आणि त्याच्या निवासस्थानी पुरविण्यात आलेल्या बंदोबस्तात त्यांचा सहभाग आहे. सडेतोड स्वभाव, प्रामाणिकपणा, पिळदार शरीरयष्टी आणि हातांवर पोलीस दलाचे बोधचिन्ह व स्त्य्मेव जाते हा संदेश कोरून घेतल्याने शिखरे यांची पोलीस दलात त्यांच्या नावाने कमी, सिंघम म्हणून जास्त ओळख आहे..रेल्वे तिकीट आरक्षणादरम्यान REGRET चा अर्थ काय आहे?.ते दृश्य मला पहावले गेले नाही. ती महिला मनोरुग्ण असली तरी कोणाची आई असेल, बहिण असेल. नातेवाईकांनी तिला वाऱ्यावर सोडले असेल कदाचित पण पोलीस दल तिच्याकडे आई, बहिणीप्रमाणेच पाहते. तिची लाज झाकणे मी माझे कर्तव्य मानले आणि त्यासाठी तेव्हा जे योग्य वाटले ते केले.- सुशील कमल अरुण शिखरे, पोलीस हवालदार, मुंबई पोलीस.कॅन्सरग्रस्त बालकांसाठी मुंडणगेल्या आठवड्यात शिखरे नायगाव येथील आपल्या निवासस्थानी जात असताना एक महिला कडेवरील तीन ते चार वर्षांच्या बालकाला घेऊन असहाय्य अवस्थेत शिखरे यांना दिसली. केमोथेरेपीसाठी मुलाचे केस कापायचे होते. पण मुलगा काही ऐकत नव्हता. शिखरे या मुलाला स्वतः. केश कर्तनालयात घेऊन गेले. त्या मुलाला शांत करण्यासाठी, त्याचे मन वळवण्यासाठी त्यांनी स्वतः मुंडण करून घेतले. त्या मुलाचे केस कापून होताच शिखरे यांनी त्याच्या आईच्या हाती पाच हजार रुपये मदत म्हणून ठेवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.