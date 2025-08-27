Manoj Jarange: अखेर ठरलं! मनोज जरांगेंची तोफ आझाद मैदानावर धडकणार,'या' अटींवर पोलिसांनी दिली परवानगी, जाणून घ्या कोणत्या?

मराठा आरक्षण चळवळीचे नेते मनोज जरांगे बुधवारी त्यांच्या मूळ गावी अंतरवली सराटी येथून मुंबईला रवाना झाले आहेत. त्यांनी २९ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. यासाठी त्यांनी पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. मात्र आता आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. काही अटींवर त्यांना ही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र मनोज जरांगे आंदोलनासाठी निघताना पत्नी आणि मुलगा मुलींना अश्रू अनावर झाले. जरांगे पाटील यांच्या डोळ्यात अश्रू पाहायला मिळाले. यावेळी त्यांच्या मुलीला मुलीला चक्कर आली होती. तरीही जरांगे पाटील पुढे निघाले. .उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भारतीय जनता पक्षाने त्यांना गणेशोत्सवादरम्यान आंदोलन पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. परंतु जरांगे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "आम्ही निषेध करू आणि कोणालाही गैरसोय होणार नाही याची खात्री करू. जरांगे यांची मुख्य मागणी अशी आहे की मराठा समाजाचा कुणबी जातीत (इतर मागासवर्गीय - ओबीसी) समावेश करावा. यामुळे या समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल..Manoj Jarange : देवदेवतांच्या नावावर आम्हाला त्रास, सणासुदीत हिंदूंचीच अडवणूक का? मुंबईला निघण्याआधी जरांगेंचा मोदी-शहांना सवाल .मनोज जरांगे यांचे हे आंदोलन महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. जालन्यात झालेल्या मागील आंदोलनामुळे राज्यात राजकीय गोंधळ निर्माण झाला होता. यावेळी हे आंदोलन मुंबईत होत आहे, त्यामुळे सरकार आणि प्रशासन सतर्क आहे. या आंदोलनासाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. या आंदोलनास एका वेळी फक्त एका दिवसासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. तर शनिवार, रविवार आणि शासकीय किंवा सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी कोणत्याही परवानग्या देण्यात आल्या नाहीत..नेमक्या अटी कोणत्या आहेत?या आंदोलनात ठराविक वाहनांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. वाहनतळासाठी वाहतूक पोलीसांशी विचारविनिमय करुन परवानगी देण्यात येईल. तसेच आपली वाहने मुंबईत प्रवेश केल्यानंतर ईस्टर्न फ्री वे या रस्त्याने वाडीबंदर जंक्शन पर्यंत येतील. त्यापुढे मुख्य आंदोलकासोबत फक्त ५ वाहने आझाद मैदान येथे जातील. इतर सर्व वाहने ही वाडीबंदर येथून पोलीसांनी निर्देशित केलेल्या शिवडी, ए शेड व कॉटनग्रीन परिसरात थेट नियोजित ठिकाणी पार्कीग करीता नेण्यात यावीत..आंदोलकांची कमाल संख्या पाच हजार ही पाळणे बंधनकारक आहे. तसेच आझाद मैदानाचे ७००० स्कवेअर मीटर एवढेच क्षेत्र आंदोलनासाठी राखीव ठेवण्यात आलेले आहे. त्याची क्षमता ५००० पर्यंत आंदोलकांना सामावून घेण्याएवढीच आहे. परंतु तेथे प्रचंड मोठ्या संख्येने आंदोलक आल्यास त्यांना थांबण्यासाठी मैदानात पर्याप्त जागा उपलब्ध होणार नाही. तसेच आपले अर्जापूर्वी इतर आंदोलकांनी सुद्धा दिनांक २९/८/२०२५ रोजी आंदोलनासाठी परवानगी मागितलेली आहे. त्यांचा आंदोलनाचा हक्क सुद्धा बाधित करता येणार नाही. त्यामुळे ५००० आंदोलकांमध्ये त्यांचा सुध्दा समावेश असेल. त्यामुळे त्या आंदोलकांना मैदानातील पुरेशी जागा उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे..Maratha reservation Protest : ऐन गणेशोत्सवात मुंबईत मराठ्यांचा एल्गार; राजधानीत धडाडणार जरांगेंची तोफ, कधी निघणार मोर्चा?.विनिर्देशित केलेल्या क्षेत्राच्या दिशेने आणि क्षेत्राकडून मोर्चा नेला जाणार नाही. परवानगी घेतल्याशिवाय ध्वनीक्षेपक, सार्वजनिक प्रचार यंत्रणा किंवा गोंगाट करणारी उपकरणे यांचा वापर करता येणार नाही. आंदोलनाची वेळ सकाळी ९.००. ते सायंकाळी ६.०० याच वेळेसाठी दिलेली असून त्यानंतर आंदोलकांना मैदानात थांबता येणार नाही. यात सहभागी व्यक्ती ही विनिर्देशित क्षेत्रात कोणतेही अन्न शिजवणार नाहीत किंवा केर-कचरा टाकणार नाहीत, असे महत्त्वाचे नियम असून इतर सुद्धा नियम नमुद केलेले आहेत..आम्हांस असलेल्या अधिकारान्वये आपणांस सूचित करण्यात येत आहे की, आपले आंदोलनाचे कालावधी दरम्यान सार्वजनिक गणेशोत्सव हा सण मोठ्या प्रमाणात साजरा होत आहे, त्यानुसार श्री. गणेश विर्सजन दरम्यान रहदारीस कोणताही अडथळा किंवा नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही किंवा धार्मिक भावना दुखावणार नाहीत. याप्रकारचे आपणाकडून किंवा आपले आंदोलकाकडून असे कृत्य होणार नाही. तसेच आपले आंदोलन कार्यक्रमात लहान मुले, गरोदर स्त्रिया व वृध्द व्यक्तींना सहभागी केले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.