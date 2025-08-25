मुंबई : गणेशोत्सव निर्विघ्न पार पडण्यासाठी मुंबई पोलीस सज्ज झाले आहेत. गणेशोत्सव काळात विविध कारणांनी संवेदनशील असलेल्या वस्त्या, ठिकाणांवर सीसीटीव्ही, ड्रोनद्वारे पोलीस कराडी नजर ठेवली जाईल. अंतर्गत सुरक्षेसह कोणत्याही निमित्ताने शहरातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, गर्दीची संधी साधून गुन्हे घडू नयेत या दृष्टिकोनातून बंदोबस्ताची आखणी केल्याचे पोलीस आयुक्तालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले..गणेशोत्सव गर्दी खेचणारा सण आहे. लालबाग परळ प्रमाणे शहरात त्या त्या ठिकाणच्या प्रसिद्ध गणेश मंडळांनी मांडलेल्या मूर्तीचे दर्शन, देखावा पाहण्यासाठी लाखो भाविक एकाचवेळी एकत्र येतात. कायम अतिरेक्यांच्या निशाण्यावर असल्या मुंबईत गणेशोत्सव काळात गर्दीची संधी साधून दहशतवादी कृती, घातपात घडू नये या उद्देशाने पोलिसांनी आधीपासूनच प्रतिबंधात्मक कारवाया सुरू केल्या होत्या. त्यात सागरी हद्दीसह मोक्याच्या ठिकाणांवरील सुरक्षा, गस्त वाढविणे, परदेशी नागरिकांसह गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्यांनी धरपकड आदींचा समावेश होता..Konkan Railway: मुंबईहून सावंतवाडीला सुटणार विशेष गाड्या; गणेशोत्सवात प्रवाशांना दिलासा .गेल्या दोन आठवड्यांपासून शहरातील पाच प्रादेशिक विभागांच्या अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्तांनी आपापल्या हद्दीतील सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका घेतल्या. त्यात आयुक्तालयाने जारी केलेल्या डीजे, ड्रोन बंदी आदी आडशांसह वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी केलेल्या नियोजनाचे काटेकोर पालन करणे, मंडपाभोवती सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे, स्वयंसेवक नेमून गर्दीचे नियोजन करणे आदी महत्वाच्या सूचना दिल्या. तसेच मंडळांच्या शंका, अडीअडचणी दूर केल्या गेल्या..सीसीटीव्ही, ड्रोनची नजरमुख्य आणि पाच प्रादेशिक नियंत्रण कक्षातून पोलीस सुमारे पाच हजारांहून अधिक सीसीटीव्हीद्वारे शहरातील घडामोडींवर २४ तास लक्ष ठेवून असतील. लालबाग - परळ प्रमाणे गर्दी होणारी ठिकाणे, विसर्जन स्थळांवर सीसीटीव्हींसोबत ड्रोनद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे..२० हजार पोलीस तैनातसंपूर्ण गणेशोत्सव काळात शहरात २० हजार पोलीस मनुष्यबळ तैनात असेल. त्यात ३६ पोलीस उपआयुक्त, ५१ सहायक आयुक्त २६३७ अधिकारी आणि १४४३० पोलीस अंमलदारांचा समावेश असेल. याशिवाय भाषिक, धार्मिक, राजकीय दृष्टिकोनातून संवेदनशील वस्त्या, ठिकाणांसह प्रसिद्ध मंडळे आणि विसर्जन स्थळांवर राज्य राखीव पोलीस बल, शीघ्र कृती दल, दंगल नियंत्रण पथक आदी सशस्त्र तुकड्या तैनात असतील, असे सांगण्यात आले..भारतात पहिला पेट्रोल पंप कुठे उभा राहिला? तो अजूनही अस्तिवात आहे का? तेव्हा पेट्रोलची किंमत किती होती?.पोलिसांचे आवाहननियमांचे भान ठेवून गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करावा, अफवांवर विश्वास ठेवू नये, बेवारस वस्तू किंवा संशयित व्यक्ती आढळल्यास बंदोबस्तावरील पोलिसांशी संपर्क साधावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.