मुंबई

गणेशोत्सव निर्विघ्न पार पडण्यासाठी पोलिसांचा अ‍ॅक्शन मोड, प्रत्येक घडामोडीवर करडी नजर; 'असा' असेल प्लॅन

Mumbai Police On Action Mode: गणेशोत्सव निर्विघ्न पार पडण्यासाठी मुंबई पोलीस सज्ज झाले आहेत. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी बंदोबस्ताची आखणी केल्याचे पोलीस आयुक्तालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
Mumbai Police Action Mode on ganeshotsav
Mumbai Police Action Mode on ganeshotsavESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : गणेशोत्सव निर्विघ्न पार पडण्यासाठी मुंबई पोलीस सज्ज झाले आहेत. गणेशोत्सव काळात विविध कारणांनी संवेदनशील असलेल्या वस्त्या, ठिकाणांवर सीसीटीव्ही, ड्रोनद्वारे पोलीस कराडी नजर ठेवली जाईल. अंतर्गत सुरक्षेसह कोणत्याही निमित्ताने शहरातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, गर्दीची संधी साधून गुन्हे घडू नयेत या दृष्टिकोनातून बंदोबस्ताची आखणी केल्याचे पोलीस आयुक्तालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

Loading content, please wait...
police
Mumbai
mumbai police
Ganeshotsav

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com