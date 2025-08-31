मुंबई

Sharad Pawar: सुप्रिया सुळेंना आंदोलकांचा घेराव, मुंबई पोलीस सतर्क; शरद पवारांच्या घराबाहेर सुरक्षेत वाढ!

Maratha Reservation Protest: आझाद मैदानातील आंदोलनात सुप्रिया सुळे यांच्यासोबत घडलेल्या घटनेमुळे सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली आहे. शरद पवार यांच्या मुंबईतील निवासस्थान बाहेरही पोलिसांची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
Sharad Pawar Silver Oak House
Sharad Pawar Silver Oak HouseESakal
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दोन दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन ठोकले आहे. या आंदोलनात राज्यभरातील लाखो आंदोलकांनीही पाठिंबा देत या ठिकाणी हजेरी लावली आहे. दिवसेंदिवस आझाद मैदान येथे मराठ्यांचा ओघ वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान या आंदोलनात अनेक नेत्यांनींही मनोज जरांगे यांची भेट घेत पाठिंबा दर्शवला आहे.

