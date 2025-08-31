Sharad Pawar: सुप्रिया सुळेंना आंदोलकांचा घेराव, मुंबई पोलीस सतर्क; शरद पवारांच्या घराबाहेर सुरक्षेत वाढ!

मुंबई : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दोन दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन ठोकले आहे. या आंदोलनात राज्यभरातील लाखो आंदोलकांनीही पाठिंबा देत या ठिकाणी हजेरी लावली आहे. दिवसेंदिवस आझाद मैदान येथे मराठ्यांचा ओघ वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान या आंदोलनात अनेक नेत्यांनींही मनोज जरांगे यांची भेट घेत पाठिंबा दर्शवला आहे. .नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे या देखील मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी आझाद मैदान येथे दाखल झाल्या होत्या. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे यांना तब्येतीची काळजी घेण्याचं आवाहन करत या आंदोलनात त्यांचीही सोबत असल्याचं त्यांनी म्हटले. मात्र सुप्रिया सुळे परतीच्या दिशेने जात असताना यावेळी आंदोलकांनी त्यांना घेराव घालून त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच त्यांच्या गाडीवर बाटल्या देखील फेकल्या गेल्या..Mumbai News: ई-बाइक टॅक्सींवर प्रशासनाचा अॅक्शन मोड, मुंबईत ५७ चालकांवर कारवाई .दरम्यान, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासोबत घडलेल्या या घटनेमुळे सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली असून मुंबई पोलीस आक्रमक झाले आहेत. तसेच कोणत्याही प्रकारची अनपेक्षित घटना घडू नये यासाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मुंबईतील निवासस्थान असलेल्या 'सिल्व्हर ओक' घराबाहेरही पोलिसांची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे..आझाद मैदानात आंदोलकांची गर्दी वाढत असताना काही आंदोलक मुंबईतील विविध ठिकाणी फिरत असल्याचे दिसून येत आहे. आझाद मैदान परिसरात पोलिसांचा फौज फाटा तैनात करण्यात आला आहे. तसेच अनेक लोकप्रतिनिधी मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन येत आहेत. पण सुप्रिया सुळे यांनाच अशाप्रकारे वागणूक का दिली गेली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची पहिली रचना कोणी केली?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.