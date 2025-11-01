मुंबई

Satyacha Morcha: मुंबई पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर! 'सत्याचा मोर्चा'पूर्वी वाहतूक निर्बंध आणि सुरक्षितता सल्लागार जारी

Mumbai Traffic: मतचोरी, मतदार याद्यांमधील घोळ, निवडणुकीतील गैरव्यवहारविरोधात मनसे आणि मविआघाडीकडून ‘सत्याचा मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी सूचना जारी केल्या आहेत.
Mumbai Police issue traffic advisory for Satyacha Morcha

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मतचोरी, मतदार याद्यांमधील घोळ, निवडणुकीतील गैरव्यवहार याविरोधात आज शनिवारी (ता. १) दुपारी एक वाजता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) आणि महाविकास आघाडीकडून मुंबईत ‘सत्याचा मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे.

Uddhav Thackeray
Mumbai
mumbai police
Election Commission
mns
Mahavikas Aghadi
mns party
Maharashtra Politics
Election Commision Of india
MNS Chief Raj Thackeray
mumbai politics

