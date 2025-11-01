मुंबई : मतचोरी, मतदार याद्यांमधील घोळ, निवडणुकीतील गैरव्यवहार याविरोधात आज शनिवारी (ता. १) दुपारी एक वाजता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) आणि महाविकास आघाडीकडून मुंबईत ‘सत्याचा मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे. .आघाडीचा हा मोर्चा दुपारी एक वाजता फॅशन स्ट्रीट येथून सुरू होईल. मेट्रो सिनेमामार्ग मुंबई महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर या मोर्चाचे सभेत रूपांतर होईल. या मोर्चात आघाडीचे नेते आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, डाव्या पक्षाचे सर्व प्रमुख नेते उपस्थित असणार आहेत. या मोर्चासाठी शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्ष आणि मनसेने या बैठका घेत जय्यत तयारी केली..Mumbai Local Megablock: महिन्याच्या पहिल्याच रविवारी खोळंबा, तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक; अनेक लोकलवर परिणाम .दरम्यान, मविआ आणि मनसेच्या नेतृत्वाखालील 'सत्याचा मोर्चा' निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत मोठी गर्दी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यापक सुरक्षा उपाय आणि वाहतूक निर्बंध जाहीर केले आहेत. फॅशन स्ट्रीटपासून दुपारी १ वाजता सुरू होणारा सत्याचा मोर्चा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) मुख्यालयाकडे जाणार आहे. त्यामुळे या प्रमुख भागात वाहतुकीसाठी रस्ते बंद केले असून वाहतूक वळवण्यात येणार आहे..पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मते, आझाद मैदान, सीएसटी, महापालिका मार्ग, डीएन रोड आणि जवळपासच्या परिसरातील प्रमुख मार्ग दुपारी ४ वाजेपर्यंत बंद राहतील किंवा वळवले जातील. चर्चगेट, बॉम्बे हॉस्पिटल, जेजे ब्रिज आणि बीएमसी मुख्यालयाजवळ मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे, प्रवासाचा वेळ वाढण्याची शक्यता आहे..पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधून दक्षिण मुंबईकडे जाणारे रस्ते पूर्णपणे बंद किंवा कडक नियंत्रणाखाली असणार आहेत. त्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधून दक्षिण मुंबईकडे जाणारे वाहने पर्यायी मार्गांनी जाण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. मुंबई पोलिसांनी सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षितता वाढवण्यासाठी मार्गावर कर्मचारी आणि बॅरिकेड्स वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे..Mumbai News: वातावरण बदलाचा फटका! व्हायरल फीवरने मुंबईकर त्रस्त, रुग्णालयात रुग्णांच्या लांबलचक रांगा.आपत्कालीन वाहनांना परवानगीमुंबईत निघणाऱ्या सत्याचा मोर्चा मार्गावरील वाहतूक बदल केले आहेत. मात्र मोर्चा मार्गावर आपत्कालीन वाहनांना जाण्याची परवानगी असणार आहे. याव्यतिरिक्त, मोर्चा दरम्यान शहरातील इतर मोठ्या सार्वजनिक मेळाव्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे..मुंबईकरांना प्रशासनाचे आवाहनसत्याच्या मोर्चावेळी मोठी गर्दी होण्याचे लक्षात घेता मुंबई वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांना दुपारी १२ ते सायंकाळी ५ दरम्यान सीएसटी, आझाद मैदान आणि बीएमसी मुख्यालयात आणि आसपास प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.