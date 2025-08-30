Mumbai Police : गणेशोत्सव, जरांगेंच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांना तातडीचे आदेश; पोलिसांच्या सर्व रजा रद्द

मुंबई : राज्यात सुरू असलेला गणेशोत्सव आणि त्याचवेळी वाढलेलं मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलन यामुळे मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) मोठा निर्णय घेतला आहे. शहरातील सर्व पोलिसांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या असून, सुट्टीवर गेलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी तातडीने ड्युटीवर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. त्यामुळे शहरात अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली असून, कायदा-सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी अतिरिक्त पोलिसांची गरज भासू लागली आहे. सध्याचे मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याने पोलिस दलातील सर्व रजा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..मुंबई पोलिस दलातील नायगाव सशस्त्र पोलिस दलाच्या वरिष्ठ निरीक्षकांनी याबाबत अधिकृत आदेश काढला आहे. यात गणेशोत्सव काळात आणि मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी अधिकाधिक पोलिसांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे..निवेदनातील महत्त्वाचे मुद्देगणेशोत्सव आणि आंदोलनामुळे मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढली आहे.कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी मनुष्यबळाची नितांत आवश्यकता आहे.रजेवर असलेले सर्व पोलिस कर्मचारी आणि अधिकारी तात्काळ हजर राहावेत.कंपनी लेखनिक व सहलेखनिकांना रजेवरील पोलिसांशी संपर्क साधून त्यांना तत्काळ ड्युटीवर रुजू करण्याचे निर्देश..आंदोलन किती दिवस सुरू राहणार?मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाचा पहिला दिवस पूर्ण केला असून, त्यांनी आरक्षण मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन किती दिवस सुरू राहील याबाबत अनिश्चितता आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबई पोलिसांच्या सर्व रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.