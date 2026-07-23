५० ग्राम पावडर खिशात टाकेल, पूर्ण आयुष्य वाया जाईल...; मुंबई पोलिसांकडून आंदोलक विद्यार्थ्यांना थेट धमकी, VIDEO VIRAL

मुंबई : देशभरात नीट (NEET) पेपरफुटीप्रकरणी अभिजित दिपके यांनी आंदोलन केल्यांनतर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी देखील उपोषण सुरु केले आहे. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याची युवकांची मागणी आंदोलनातून केली जात आहे. दिल्लीसह अनेक शहरांमधील विद्यार्थी निदर्शनं आणि रॅलींचे आयोजन करत आहेत. मुंबईतही विद्यार्थ्यांकडून आंदोलनं काढली जात असून याप्रकरणी पोलिसांनी थेट विद्यार्थ्यांना धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. .दिल्लीतील आंदोलनात पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आली, तसेच महिला विद्यार्थिनींचे कपडेही फाडण्यात आले आहेत. त्यांनतर आता मुंबई पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धमकी देण्यात आला आहे. या प्रकारचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून त्यामध्ये पोलीस काही विद्यार्थ्यांना 'आंदोलनात पुन्हा दिसलात तर ५० ग्राम पावडर खिशात टाकेल, पूर्ण आयुष्य वाया जाईल आणि जामीनही मिळणार नाही' अशी धमकी दिली आहे. तसेच 'माझ्यासारखा वाईट कोणी नाही. तुमच्यामुळे आम्हाला त्रास होत आहे' असेही धमकीत पोलिसांनी म्हटले आहे..Navi Mumbai Crime: उलवेत विकृतीचा कळस! तरूणांकडून दोन श्वानांवर अत्याचार, प्राणीप्रेमींमध्ये संताप.काँग्रेस आक्रमकमुंबई पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना धमकी दिल्याप्रकरणी काँग्रेसने ट्विट करत संताप व्यक्त केला आहे. ज्यामध्ये 'मुंबई पोलीस आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धमकावत आहे; जर त्यांनी पुन्हा निदर्शने केली, तर त्यांना अमली पदार्थांच्या खोट्या प्रकरणांत अडकवले जाईल आणि आयुष्यभर तुरुंगात सडावे लागेल.' असे मुंबई पोलीस म्हणत असल्याचे दिसून येत आहे. जर हे खरे असेल, तर हा केवळ विद्यार्थ्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न नसून लोकशाही अधिकारांवर केलेला थेट हल्ला आहे. आवाज उठवणे हा गुन्हा नाही. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे धमकावून नाही तर जबाबदारीने दिली पाहिजेत, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे..दरम्यान, मुंबई पोलिसांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून यामुळे मुंबई पोलिसांची प्रतिमा डागाळण्याची शक्यता आहे. तसेच दिल्लीत आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित अमानुष लाठीचार्जमुळे देशभरातून संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेबाबत विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली असून विविध राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि आंदोलकांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत..मुंबईतील आंदोलनांप्रकरणी १३ गुन्हेमुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी १३ गुन्हे दाखल केले आहेत. ज्यामध्ये १२०० हून अधिक जणांवर पोलिसांनी ताब्यात घेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत कारवाई करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर जमाव, जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन आणि इतर संबंधित कलमांअंतर्गत आतापर्यंत हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.