मुंबई

५० ग्राम पावडर खिशात टाकेल, पूर्ण आयुष्य वाया जाईल...; मुंबई पोलिसांकडून आंदोलक विद्यार्थ्यांना थेट धमकी, VIDEO VIRAL

Mumbai Police Viral Video: मुंबई पोलिसांकडून आंदोलक विद्यार्थ्यांना थेट धमकी देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तुमचं पूर्ण आयुष्य वाया जाईल, अशी धमकी पोलिसांनी दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
Mumbai Police Threatening to Student Protesters

Mumbai Police Threatening to Student Protesters

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : देशभरात नीट (NEET) पेपरफुटीप्रकरणी अभिजित दिपके यांनी आंदोलन केल्यांनतर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी देखील उपोषण सुरु केले आहे. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याची युवकांची मागणी आंदोलनातून केली जात आहे. दिल्लीसह अनेक शहरांमधील विद्यार्थी निदर्शनं आणि रॅलींचे आयोजन करत आहेत. मुंबईतही विद्यार्थ्यांकडून आंदोलनं काढली जात असून याप्रकरणी पोलिसांनी थेट विद्यार्थ्यांना धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

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