Mumbai Police: पोलिसांचा अ‍ॅक्शन मोड! बेकायदा पार्किंगविरोधात विशेष मोहीम

Mumbai Unauthorized Parking: दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर मुंबईत पोलिसांकडून बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. यासाठी पोलिसांनी विशेष मोहीम सुरु केली आहे.
मुंबई : राजधानी दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर देशभरातील सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. मुंबईतही पोलिसांकडून ठिकठिकाणी बंदोबस्त वाढवला असून, शहरातील विविध ठिकाणी असलेल्या अनधिकृत पार्किंगची तपासणी सुरू केली आहे.

