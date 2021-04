मास्क न वापरणाऱ्यांना पोलिसांनी केला कोंबडा, पाहा व्हिडीओ

सध्या महाराष्ट्रात करोनाची दुसरी लाट आली आहे. पुणे, मुंबई या सारख्या शहरांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा एकदा वाढल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे या काळात मास्क वापरणे सक्तीचं करण्यात आलं आहे. मात्र, तरीदेखील अनेक जण परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात न घेता मास्क वापरायचं टाळत आहेत. म्हणूनच, आता मास्क न वापरता कोणतीही व्यक्ती आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. यामध्येच मुंबई पोलिसांनी मास्क न वापरणाऱ्यांवर एक भन्नाट कारवाई केली आहे. या घटनेचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून ही शिक्षा पाहून अनेकांना हसू अनावर झालं आहे.

मुंबई पोलीस कायमच त्यांच्या अनोख्या ट्विटमुळे चर्चेत येत असतात. मात्र, यावेळी त्यांनी दिलेल्या शिक्षेमुळे ते चर्चेत आले आहेत. मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावर मास्क न लावता फिरणाऱ्या काही तरुणांना पोलिसांनी कोंबडीप्रमाणे चालण्याची शिक्षा दिली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Face mask rule violators at Marine Drive in South Mumbai are being made to do a “Murga” walk as punishment by the Mumbai Police.#MaharashtraGovernment #COVID19 #facemasks pic.twitter.com/JXb0VEVImZ

