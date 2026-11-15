‘CSMT स्थानकात स्फोट होणार…’ पोलिसांना फोनवरुन धमकी; तीन तास शोधमोहीम, प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण

मुंबई : मागील काही दिवसांपासून मुंबईतील महापौर कार्यालय, बँक, शाळा तसेच बॉलिवूड अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचा जलसा बांगला बॉम्बने उडवण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. सतत बॉम्बच्या धमक्यांचे मेल येत असल्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर आल्या आहेत. त्यानंतर आता CSMT रेल्वे स्थानक बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. .मुंबईतील सर्वात व्यस्त रेल्वे स्थानक 'छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस' (CSMT) येथे बॉम्ब ठेवणार असल्याचा डायल ११२ वर फोन आल्याची माहिती समोर आली आहे. शनिवार, ता. १४ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजून ५० मिनिटांच्या सुमारास पोलिस नियंत्रण कक्षाला धमकीचा संदेश प्राप्त झाला. ९४२०११२६५५ या मोबाईल क्रमांकावरून कॉलरने बॉम्ब ठेवणार असल्याची माहिती दिली..Palghar Crime: आधी प्रेमविवाह झाला, नंतर वारंवार वाद अन् मानसिक छळ, पत्नीनं पोलीस नवऱ्याला संपवलं; पालघरमध्ये खळबळ.दरम्यान, या धमकीची माहिती मिळताच पोलीस पथक, श्वान पथक आणि बॉम्ब शोधक व पथक (BDDS) घटनास्थळी दाखल झाले. या घटनेनंतर पोलिसांकडून तातडीने संपूर्ण परिसराची तपासणी सुरु करण्यात आली. रात्री ९.३० वाजता तपासणी पूर्ण झाली, मात्र कोणतीही बॉम्बसदृश्य किंवा स्फोटक वस्तू आढळली नाही. परंतु या धमकीमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून सध्या फोन करणाऱ्या व्यक्तीचा शोध पोलिसांकडून सुरू घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.