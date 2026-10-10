मुंबईची मुलगी... रियाच्या घरी पोहोचले पोलीस! CJP आंदोलनाची केली चौकशी अन्... नेमकं काय घडलं? Video

मुंबई : मुंबईतील NEET UG 2026 पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आंदोलकांना घेऊन जाणाऱ्या मुंबई पोलिसांची व्हॅन अडवणारी 'रिया अहिर' नेहमीच चर्चेत असते. सध्या दिल्लीत जंतर मंतर येथे सुरु असणाऱ्या सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 'रिया अहिर'च्या घरी थेट पोलीस दाखल झाले आहेत. .रिया अहिर हिने एक्स अकाउंटरवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे, ज्यामध्ये रिया सीजेपीच्या आंदोलनात गेली आहे की नाही? हे तपासण्यासाठी पोलीस तिच्या घरी आल्याचे तिने म्हटलं आहे. दारात पोलीस येताच रियाने त्यांना घरी बोलावून त्यांना पाण्यासाठी विचारलं. त्यानंतर पोलिसांनी दिल्लीत सीजेपीचं आंदोलन सुरु आहे, त्याबाबत चौकशी केल्याचे' दिसून येत आहे..Mumbai News: शिक्षकाला मारहाणप्रकरणी महापौर तावडेंना दंड, न्यायालयाचा इशारा.दिल्लीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतही आंदोलनाची हाकदिल्लीतील शनिवारी (ता. १०) प्रस्तावित 'सीजेपी'च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतही सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. तुषार गांधी यांच्या 'हम भारत के लोग' या संघटनेने शुक्रवारपासून (ता.१०) ऑगस्ट क्रांती मैदानात आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात डाव्या संघटनांसह संविधानावर विश्वास ठेवणारे लोक सहभागी होणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले..धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनाचे मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पडसाद उमटले होते. शिवाजी पार्क परिसरात आठवडाभर आंदोलनाने जोर धरला होता. त्यामुळे या वेळी मुंबई पोलिसांनी खबरदारी घेतली आहे. मुंबई पोलिसांकडून नोटीस मिळाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. फिरोज मिठीबोरवाला यांच्यासह एका कार्यकर्त्याला एमआयडीसी पोलिसांनी गुरुवारी दोन तास ताब्यात घेतले होते, तर डाव्या संघटनांच्या काही कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून दूरध्वनी आल्याचे सौम्या कोरडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.