खोट्या मेसेजमुळे मुंबई पोलिसांची डोकेदुखी वाढली, केलं हे ट्विट

मुंबई : कोरोनानं सर्वत्र थैमान घातलं आहे. अशात मुंबईत कोरोनाचा सर्वाधिक प्रार्दुभाव झाला आहे. शहरात दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढताना दिसतोय. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. सध्या राज्यात अनलॉक प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. येत्या 1 जुलैपासून दुसऱ्या टप्प्यातील मिशन बिगिन अगेनला सुरुवात होईल. टप्प्याटप्प्यानं राज्य सरकारनं राज्यातील निर्बंध शिथिल केलेत. मुंबईकरांना विनाकारण घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन वारंवार पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. मात्र अशातच खोट्या मॅसेजसमुळे मुंबई पोलिसांची डोकेदुखी भलतीच वाढली आहे. मुंबईत पोलिसांकडून नियमावली जारी केल्याचा एक मेसेज सध्या व्हायरल होत आहे. मात्र हा मेसेज खोटा असल्याचं मुंबई पोलिसांनीच स्पष्ट केलं आहे. व्हायरल झालेले मेसेज खोटा असून मुंबई पोलिसांनी अशी कोणतीही नियमावली जारी केलेली नसल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

मुंबईत वाहतूक पोलिसांची कारवाई सुरूच; तब्बल 'इतकी' वाहनं केली जप्त..

मुंबईकरांच्या व्हॉट्सअॅपमध्ये हे मेसेज येऊ लागल्याने मुंबईकरांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. ट्विटरवर ट्विट करुन हा मॅसेज खोटा असल्याचं म्हटलं आहे. ट्वीटमध्ये पोलिसांनी म्हटलं आहे की, आम्ही मुंबईकरांना सांगू इच्छितो की, संबंधित मार्गदर्शक सूचना मुंबई पोलिसांनी जारी केलेल्या नाहीत. नागरिकांनी यावर विश्वास ठेवू नये आणि हा मेसेज मित्रांना किंवा कुटुंबांतील सदस्यांना फॉरवर्ड करु नये. कोणत्याही माहितीसाठी केवळ अधिकृत सूत्रांवरच विश्वास ठेवा #Dial100

We would like to inform Mumbaikars that the attached guidelines have not been issued by Mumbai Police.

We request citizens to neither believe nor forward this message to any of their friends or family members.

Please rely only on official sources for any information. #Dial100 pic.twitter.com/hmafwCstCq

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) June 29, 2020