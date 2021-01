"असे येडे बरळतच असतात"; लक्ष्मण सावदी यांच्या वक्तव्यानंतर संजय राऊत कडाडले

मुंबई : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावर काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मुंबईत पुस्तक प्रकाशनाचा सोहळा पार पडला. यामध्ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार, विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर या सर्वांनी भाषणं केलीत. त्यानंतर आज कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी यांनी एक विवादास्पद वक्तव्य केलं आहे.

महत्त्वाची बातमी : मालदीवमध्ये राष्ट्रपती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चक्क एका शहाळ्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं.



Mumbai should be included in Karnataka. Until that is done, I request Central govt to declare Mumbai as a Union Territory: Karnataka Deputy CM Laxman Savadi https://t.co/NQtxvePitR pic.twitter.com/Sw6fQcMCLO

— ANI (@ANI) January 28, 2021