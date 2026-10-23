मुंबई : मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र सध्या हवेचा वेग मंदावल्याने वाहनांतून बाहेर पडणारा धूर आणि धूळ जमिनीलगतच साचून राहत आहे. त्यामुळे मुंबईत प्रदूषणाची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. नियंत्रणासाठी बांधकामांच्या ठिकाणी नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासह नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. .प्रदूषण मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती, समुद्राकडून वाहणारे वारे आणि हवेचा मंदावलेल्या वेगाचा शहरातील प्रदूषणावर परिणाम होत असल्याचे ढाकणे यांनी स्पष्ट केले. हवेचा वेग कमी झाल्यामुळे वाहनांमधून बाहेर पडणारा धूर आणि रस्त्यांवरील धूळ वातावरणात पसरून दूर जाण्याऐवजी जमिनीलगत साचून राहते. त्यामुळे धुरकट वातावरण दिसते. समुद्राकडून मुंबईच्या दिशेने खारे वारे वाहतात, तेव्हाही हवेतील आर्द्रता आणि प्रदूषण वाढते; मात्र हवेचा वेग वाढल्यास प्रदूषणाच्या पातळीत बदल दिसू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. हवेच्या माहितीसाठी केंद्र सरकारच्या 'समीर' अॅपचा वापर करावा, असेही डॉ. ढाकणे यांनी या वेळी स्पष्ट केले..Mumbai News: राज्य सरकारला ५ लाखांचा दंड, उपनिरीक्षकावरही निलंबनाची कारवाई; बेकायदा अटकेवरून पोलिसांवर हायकोर्टाचे ताशेरे.बेकऱ्यांनी स्वच्छ इंधन वापरावे!मुंबईतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या क्लायमेट अॅक्शन प्लॅन अंतर्गत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सहकायनि आणखी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याचाही आढावा घेतला जात आहे. शहरातील बेकऱ्यांमध्ये पारंपरिक इंधनाऐवजी सीएनजी, पीएनजी किंवा विजेसारख्या स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..बांधकाम व्यावसायिकांना नोटिसाबांधकामांच्या ठिकाणी प्रदूषण मोजणारी यंत्रणा बसविणे आणि त्याद्वारे प्रदूषणाच्या पातळीवर देखरेख ठेवण्यावरही भर दिला जात आहे. रस्त्यांवरील धूळ कमी करण्यासाठी विशेष वाहनांच्या माध्यमातून पाण्याची फवारणी केली जात आहे. हवेत पाण्याचे तुषार सोडून धूलिकण खाली बसविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. आवश्यकतेनुसार काम थांबविण्याच्या नोटिसा देण्यासह दंडात्मक कारवाईही केली जात असल्याचे डॉ. ढाकणे यांनी सांगितले..Water Scarcity: राज्यातील ६३ टक्के तालुक्यांत ‘भूजल दुष्काळ’;जल पुनर्भरणाकडे दुर्लक्ष ; अत्यंत तीव्र ते सौम्य श्रेणीत २२३ तालुके.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.