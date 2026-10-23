मुंबई

Mumbai Pollutiuon: मंद वाऱ्यांमुळे प्रदूषण! नियंत्रणासाठी महापालिकेचा क्लायमेट अ‍ॅक्शन प्लॅन; विविध उपाययोजना सुरू

Mumbai Municipal Corporation: मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून क्लायमेट अ‍ॅक्शन प्लॅन सुरू करण्यात आला आहे.
Mumbai Pollutiuon

Mumbai Pollutiuon

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र सध्या हवेचा वेग मंदावल्याने वाहनांतून बाहेर पडणारा धूर आणि धूळ जमिनीलगतच साचून राहत आहे. त्यामुळे मुंबईत प्रदूषणाची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. नियंत्रणासाठी बांधकामांच्या ठिकाणी नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासह नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

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