Rohit Arya Encounter Case : आता कोणी कॉन्ट्रॅक्टर असा वेडेपणा नाही करणार नाही... रोहित आर्याच्या एन्काउंटरनंतर पोस्ट व्हायरल

Summaryएन्काउंटरनंतर भैय्या पाटील यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टने खळबळ उडवली आहे.पोस्टमध्ये आयुक्त सुरज मांढरे आणि केसरकर यांच्यावर रोहितकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे.पोस्टच्या शेवटी म्हटले आहे की "आता कोणताही कॉन्ट्रॅक्टर असा वेडेपणा करणार नाही.".मुंबईमधील पवईत १७ मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्या पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत ठार झाला आहे. रोहित याने या मुलांसोबत दोन वृद्धांना डांबून ठेवले होते त्याने माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी बोलण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या एन्काउंटरनंतर सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे, ज्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे. रोहित अनेक दिवसांपासून सरकारकडे अडकलेले पैसे मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत होता, पण आता त्याचा एन्काउंटर झाला आहे त्यामुळे पैसाचा विष संपला आहे, आणि आता कोणी कॉन्ट्रॅक्टर असा वेडेपणा करणार नाही असा आशय या पोस्टमध्ये आहे. . रोहित आर्याच्या एन्काउंटरनंतर सामाजिक कार्यकर्ते भैय्या पाटील यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर पोस्ट केली आहे, यात त्यांनी माजी मंत्री दीपक केसरकर आणि आयुक्त सुरज मांढरे यांची नावे घेतली आहेत.पोस्टमध्ये त्यांनी रोहित आर्याच्या उपोषणाच्या पोस्टचे देखील फोटो शेअर केले आहेत.रोहितच्या फेसबुक पोस्टचा स्क्रिनशॉटही पोस्ट केला आहे. .Rohit Arya Children kidnapped : लहान मुलांना डांबून ठेवलं अन् सगळीकडे रॉकेल ओतलं! कोण आहे रोहित आर्य अन् काय होत्या मागण्या?.पोस्टमध्ये काय म्हटले आहे? एक कॉन्ट्रॅक्टर शिक्षण विभागाचा एक प्रोजेक्ट व्याजाने पैसे काढून घेतो व पूर्ण करतो..त्याचे बिल निघत नाही.. 3 वर्ष व्याजाने हैराण होतो.. मंत्री दीपक केसरकर, स्वच्छ प्रतिमेचे आयुक्त (ज्यांच्यावर कृषी खात्यातील बदल्यामध्ये 150 कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे)सुरज मांढरे यांना तो भेटतो त्यांचे प्रोटोकॉल पण पूर्ण करतो..पण त्याला हे लोक दाद देत नाहीत.. त्यामुळे या लोकांच्या नावाने हा आंदोलन करतो उपोषण करतो.. याला हे सगळ करून त्याचे बिल निघत नाही. .शेवटी हा १७ मुलांना बंधक बनवून साऊथ स्टाईल हिरो व्हायला जातो.. त्याला वाटत त्याच बिल निघेल.. पण प्रशासनाच्या दृष्टीने हा मनोरुग्ण...त्याला गोळ्या घातल्या आणि मुलांना सुरक्षित वाचवले.. आता मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी फसवलेला कोणी कॉन्ट्रॅक्टर असा वेडेपणा नाही करणार...माजी मंत्री दीपक केसरकर आणि आयुक्त सुरज मांढरे यांना आज शांत झोप लागेल एक मनोरुग्ण त्यांना कधीच बिल मागणार नाही.. असे या पोस्टमध्ये म्हटले आहे..FAQ प्र.१. रोहित आर्या कोण होता? 👉 तो शिक्षण विभागाशी संबंधित प्रकल्पावर काम करणारा कॉन्ट्रॅक्टर होता, ज्याचे पैसे शासनाकडे अडकले होते.प्र.२. त्याने मुलांना ओलीस का ठेवले? 👉 शासनाकडून आपले पैसे न मिळाल्यामुळे व अन्यायाविरोधात लक्ष वेधण्यासाठी त्याने हे पाऊल उचलले.प्र.३. एन्काउंटर कसा झाला? 👉 पोलिसांशी चकमकीदरम्यान रोहित आर्या ठार झाला, आणि सर्व मुले सुरक्षित वाचली.प्र.४. सोशल मीडियावर कोणती पोस्ट व्हायरल झाली? 👉 सामाजिक कार्यकर्ते भैय्या पाटील यांनी केलेली पोस्ट ज्यात रोहितच्या संघर्षाचा उल्लेख आहे आणि प्रशासनावर टीका आहे.प्र.५. पोस्टमध्ये कोणावर आरोप करण्यात आला आहे? 👉 माजी मंत्री दीपक केसरकर आणि आयुक्त सुरज मांढरे यांच्यावर रोहितकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.प्र.६. पोस्टचा मुख्य संदेश काय आहे?( 👉 शासनाच्या दुर्लक्षामुळे एका कॉन्ट्रॅक्टरचा जीव गेला, आणि आता कोणीही असा धोका पत्करणार नाही — हा पोस्टचा आशय आहे.