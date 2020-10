Mumbai Lights Updates:मुंबई हळू हळू पूर्वपदावर; वाचा कोठे काय सुरू झाले!

मुंबई : मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातील अभूतपूर्व खंडीत वीज पुरवठ्यावर राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन परिस्थितीची माहिती दिली. लवकरच वीज पुरवठा सुरळीत होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात येत असल्याचेही डॉ. राऊत यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, मुंबईत काही ठिकाणी वीज पुरवठा पूर्ववत झाला असून, लोकलसेवाही धिम्या गतीने पुढे सरकत आहे.

काय म्हणाले ऊर्जा मंत्री!

डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, 'वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. रुग्णालय आणि रेल्वे सुरु करण्याला प्राधान्य देण्यात आले.' दरम्यान, मुंबईत वीज पुरवठा खंडित झाल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऊर्जामंत्री राऊत यांच्याशी चर्चा केली. मुंबईतील हॉस्पिटल्सना देण्यात येणारा वीज पुरवठा अखंड ठेवण्याची व्यवस्था करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना दिल्या.

Power supply to railways is restored. Power to other emergency services like Hospitals are also being restored. pic.twitter.com/yIul8TLUS5

— Dr. Nitin Raut (@NitinRaut_INC) October 12, 2020