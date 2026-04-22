Mumbai Pune Expressway वर ३ तासांचा ‘ब्रेक’! प्रवाशांसाठी मोठा ट्रॅफिक अलर्ट, पर्यायी मार्ग कोणते? प्रवास करण्यापूर्वी नक्की वाचा...

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर वाहतुकीला दोन दिवस अडथळा निर्माण होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) डोंगरगाव-कुसगाव येथील पुलाजवळ उभारलेल्या तात्पुरत्या पूरक बांधकामाचे काम पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. या कामात त्या बांधकामाचे काढणे आणि रंगकाम यांचा समावेश आहे..एमएसआरडीसीने काही तांत्रिक कामांसाठी हा अस्थायी ब्लॉक जाहीर केला आहे. यामुळे गुरुवारी, २३ तारखेला दुपारी बारापासून ते तीन वाजेपर्यंत मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहिनीवरील वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील. त्याचप्रमाणे शुक्रवारी, २४ तारखेला दुपारी बारापासून ते तीन वाजेपर्यंत पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहिनीवरील वाहतूक पूर्णपणे थांबवली जाईल. प्रत्येक दिवशी तीन तासांसाठी महामार्गावरील (पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवेवरील) वाहतूक पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार असल्याने प्रवासी वाहनचालकांना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..मुंबईत २ नव्या मेट्रो मार्गाचं CM फडणवीसांच्या हस्ते लोकार्पण; तर ठाणे बोरीवली फक्त १५ मिनिटात, बोगद्याच्या कामाला उद्या सुरुवात.वाहतुकीत हा तात्पुरता बदलया काळात मुंबई वाहिनीवरील सर्व वाहनांना किवळे-देहू रोड मार्गे कुसगाव टोल प्लाझा येथून मुंबई दिशेने वळवण्यात येईल. त्याचबरोबर पुणे वाहिनीवरील सर्व वाहनांना कुसगाव टोल प्लाझा मार्गे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वरून देहू रोड-किवळे येथे पोहोचवून पुण्याकडे पुढे पाठवण्यात येईल. वाहतुकीत हा तात्पुरता बदल करण्यात आला असून, प्रवाशांनी वेळेची योग्य आखणी करावी, असेही एमएसआरडीसीकडून सूचित करण्यात आले आहे..नियमित वाहतूक व्यवस्थेत व्यत्ययया कामामुळे मुंबई-पुणे मार्गावरील नियमित वाहतूक व्यवस्थेत व्यत्यय येणार असला तरी ते केवळ तात्पुरते असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुलाजवळील पूरक बांधकाम काढणे आणि रंगकाम पूर्ण झाल्यानंतर महामार्ग पुन्हा पूर्ववत सुरळीत होईल. मात्र, या तीन-तीन तासांच्या कालावधीत प्रवास करणाऱ्या सर्व वाहनचालकांनी दिलेल्या पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, अन्यथा मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे..एमएसआरडीसीने वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कामाच्या दर्जासाठी हा निर्णय घेतला असून, प्रवाशांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.