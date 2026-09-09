मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर अपघात! गणेशमूर्ती नेणाऱ्या वाहनाला टँकरची धडक; ४ जण जखमी, मूर्तीचेही नुकसान

मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर गणेशमूर्ती घेऊन जाणाऱ्या एका वाहनाचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. मागून येणाऱ्या सिमेंट टँकरने धडक दिल्याने हा अपघात झाला असून यामध्ये चार जण जखमी झाले आहेत. सकाळच्या सुमारास झालेल्या या अपघातामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवार (ता. ९) रोजी सकाळी ८ वाजून २५ मिनिटांच्या सुमारास मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर हा अपघात घडला. पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर खालापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका टँकरने गणेशाची मूर्ती नेणाऱ्या वाहनाला जोरदार धडक दिली. या धडकेत चार जण जखमी झाले असून गणेश मूर्तीचे देखील नुकसान झाले आहे..Thane: ९५ टक्के मिळूनही आवडतं कॉलेज नाही, नैराश्यात १७ वर्षीय विद्यार्थ्यानं जीवन संपवलं; घरच्यांना शेवटचा मेसेज पाठवत....दरम्यान, या अपघाताची माहिती मिळताच आपत्कालीन मदत पथके आणि संबंधित यंत्रणा घटनास्थळी दाखल होत तातडीने मदतकार्य सुरु केले. घटनेत जखमी झालेल्या चौघांना वैद्यकीय उपचारांसाठी एमजीएम (MGM) रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. .सध्या जखमींची ओळख आणि त्यांची प्रकृतीबाबत अद्याप सविस्तर माहिती समोर आली नाही. तसेच ही धडक नेमकी कशामुळे झाली, हे अजून समोर आले नसून पोलीस अपघाताचा अधिक तपास करत असल्याची माहिती आहे..Navi Mumbai: १५ वर्षीय मुलीशी प्रेमसंबंध, घरी बोलावून अत्याचार; एक महिन्याची गर्भवती, २० वर्षीय तरुणावर गुन्हा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.