Missing Link project: मुंबई-पुणे ‘मिसिंग लिंक’ सुरू होताच टोल दरात बदल होणार का? नवीन नियम काय? महत्त्वाची माहिती आली समोर

मुंबई आणि पुणे दरम्यान दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. बहुप्रतिक्षित "मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक" प्रकल्प आता पूर्णत्वाच्या जवळ आला आहे. या प्रकल्पाचे बांधकाम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. फक्त एक डेक सेक्शनचे काम बाकी आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे प्रवासाचा वेळ तर वाचेलच पण धोकादायक लोणावळा-खंडाळा घाट सेक्शनमधील प्रवाशांनाही दिलासा मिळेल..मिळालेल्या माहितीनुसार, १३.३ किलोमीटर लांबीचा हा नवीन विभाग सध्याच्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेच्या खंडाळा आणि लोणावळा दरम्यानच्या १९.८ किलोमीटरच्या मार्गाला बायपास करेल, जो त्याच्या तीव्र उतार आणि तीक्ष्ण वळणांमुळे अपघातांसाठी ओळखला जातो. नवीन संरेखनामुळे हे धोकादायक वळणे दूर होतील, ज्यामुळे वाहनचालकांना चांगली दृश्यमानता मिळेल आणि अपघातांचा धोका कमी होईल. .Mumbai-Pune: मोठी बातमी! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या वाहनांना टोलचे पैसे परत मिळणार; पण कधी? जाणून घ्या....एकदा हा 'मिसिंग लिंक' कार्यान्वित झाला की मुंबई आणि पुणे दरम्यानचे अंतर अंदाजे ६ किलोमीटरने कमी होईल. ज्यामुळे प्रवाशांचे २५ ते ३० मिनिटे वाचतील. टोलबाबत मोठे स्पष्टीकरण या नवीन मार्गाबाबत जनतेमध्ये एक मोठी चिंता होती ती म्हणजे टोल दरात वाढ. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, टोल दरात अचानक किंवा तीव्र वाढ होणार नाही. टोल वसूल करण्याची अंतिम मुदत २०४५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. .सध्याच्या टोल रचनेचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेतला जाईल. त्यात सुधारणा केली जाईल, पुढील सुधारणा २०३० मध्ये होणार आहे. प्रकल्पाची अंतिम तारीख १ मे आहे, जेव्हा तो जनतेसाठी खुला केला जाऊ शकतो. सध्या, यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे दररोज अंदाजे ७५,००० वाहने वापरतात आणि सुट्टीच्या दिवशी किंवा आठवड्याच्या शेवटी, ही संख्या १,२०,००० पर्यंत पोहोचू शकते. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. .Pune Mumbai Expressway: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर अनधिकृत प्रवेशामुळे अपघाताचा धोका.गॅस टँकर उलटणे यासारख्या अलीकडील घटनांनी पर्यायी मार्गाची आवश्यकता आणखी अधोरेखित केली आहे. प्रकल्प तयार असला तरी, मिलिंद नार्वेकर सारख्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्व सुरक्षा चाचण्या पूर्ण होईपर्यंत प्रकल्प वाहतुकीसाठी खुला करण्याची घाई करू नये अशी विनंती केली आहे. बोर घाटात मुसळधार पाऊस, धुके आणि वाऱ्याचा ताण येण्याच्या धोक्यांचा हवाला देत, त्यांनी फक्त प्रवासी वाहनांना परवानगी देण्याचा आणि पहिल्या सहा महिन्यांसाठी जड वाहनांवर बंदी घालण्याचा सल्ला दिला आहे.