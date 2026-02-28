Mumbai Pune Expressway : विकेंड, होळीमुळे वाहनांची गर्दी, लोणावळ्याजवळ गाड्यांच्या रांगा; संथगतीने वाहतूक

विकेंड आणि होळीच्या सणानिमित्त सलग सुट्ट्या आल्यानं पर्यटनासाठी लोक बाहेर पडले आहेत. यामुळे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर वाहनांची संख्या वाढलीय. मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गिकेवर वाहनांच्या रांगा लागल्याचं दिसून येतंय. घाटात संथगतीने वाहतूक सुरू असून तरीही टोल आकारला जात असल्यानं वाहनधारकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. .मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वर वाहनांच्या रांगा लागल्यानंतर वाहतूक विभागाने काही काळ ब्लॉक घेत वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. गाड्यांची गर्दी वाढल्यानं मुंबईच्या दिशेनं जाणारी वाहतूक थांबवण्यात आली होती. त्यामुळे मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. सध्या वाहतूक कोंडी नसली तरी वाहतूक संथगतीने सुरू आहे. २ ते ३ किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत..Nagpur : सख्ख्या भावाकडून अत्याचार, १३ वर्षीय बहीण २६ आठवड्यांची गर्भवती, हायकोर्टाची गर्भपाताला परवानगी.मुंबईच्या दिशेनं जाताना लोणावळ्याजवळ वाहतूक कोंडीची स्थिती निर्माण झालीय. विकेंड किंवा सणांच्या तोंडावर वाहतूक कोंडी होणं हे नेहमीचं बनलं आहे. वाहतूक कोंडी असतानाही टोल आकारला जात आहे. यामुळे प्रवाशांकडून संताप व्यक्त करत टोल आकारला जाऊ नये अशी मागणी केलीय..पुण्याहून मुंबईला जाताना घाटात तासाभरापेक्षा जास्त वेळ लागत आहेत. लोणावळा घाट सुरुवातीलाच वाहतूक कोंडीने जाम झाला आहे.. प्रत्येक विकेंडला जर ट्राफिकमध्ये अडकायचं असेल तर मोठ्या प्रमाणावर टोल देण्याचा काय फायदा असा संतप्त सवाल प्रवाशांकडून विचारला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.