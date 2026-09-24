Mumbai Pune Expressway Bus Fire : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर प्रवासी बसला अचानक आग; मोठी दुर्घटना टळली, नेमकं काय घडलं?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर प्रवासी बसला अचानक आग लागल्याची घटना गुरुवारी सकाळी ७.४५ वाजण्याच्या सुमारास घडली. पनवेल हद्दीत एक्सप्रेस वेवरील किलोमीटर क्रमांक १६ जवळ ही घटना घडली. बसने अचानक पेट घेतल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. या घटनेमुळे काही काळ वाहतुकीवरही परिणाम झाल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, बस मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरून प्रवास करत असताना अचानक बसमधून धूर येऊ लागला. त्यानंतर काही वेळातच बसला आग लागली. आग वेगाने पसरत असल्याचे लक्षात येताच बसमधील प्रवाशांना तातडीने खाली उतरवण्यात आले. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली..घटनेची माहिती मिळताच आयआरबी देवदूत रेस्क्यू टीम आणि अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. जवानांकडून बसला लागलेली आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले. आगीमुळे बसचे मोठे नुकसान झाले असण्याची शक्यता आहे. मात्र, आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..Greater Noida Bus Fire : यमुना एक्सप्रेसवेवर धावत्या स्लीपर बसला भीषण आग, ९ जणांचा होरपळून मृत्यू , जीव वाचवण्यासाठी प्रवाशांनी टाकल्या उड्या.या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. बसमधील सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यामुळे संभाव्य मोठी दुर्घटना टळल्याने प्रशासन आणि प्रवाशांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला..बसला आग नेमकी कशामुळे लागली, बसमध्ये किती प्रवासी होते आणि आगीमुळे बसचे किती नुकसान झाले, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. घटनेचा पुढील तपास केला जात आहे..FAQs१. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर बसला आग कधी लागली? गुरुवारी सकाळी सुमारे ७.४५ वाजता बसला आग लागली.२. बसला आग कुठे लागली? पनवेल हद्दीत मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील किलोमीटर क्रमांक १६ जवळ ही घटना घडली.३. बसमधील प्रवाशांचे काय झाले? आग पसरत असल्याचे लक्षात येताच सर्व प्रवाशांना बसमधून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.४. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली का?(Were there any casualties in the incident?)प्राथमिक माहितीनुसार, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.५. आग विझवण्यासाठी कोण घटनास्थळी दाखल झाले? आयआरबी देवदूत रेस्क्यू टीम आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले.६. बसला आग कशामुळे लागली? बसला आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. संबंधित यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे.७. आगीमुळे बसचे किती नुकसान झाले? बसचे मोठे नुकसान झाल्याची शक्यता आहे; मात्र नुकसानीचा अधिकृत आकडा अद्याप समोर आलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.