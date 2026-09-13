Mumbai-Pune Expressway: मिसिंग लिंकनंतर पहिल्यांदाच द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडी, कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांची गर्दी

लोणावळा : गणेशोत्सवासाठी कोकणाकडे जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या वाहनांची संख्या तसेच सलग सुट्ट्यांमुळे शनिवारी सकाळपासून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडी झाली. मिसिंग लिंकनंतर प्रथमच इतकी कोंडी झाली. खालापूर टोलनाका परिसरात वाहनांच्या रांगा लागल्या. इतर प्रवाशांनाही कोंडीचा सामना करावा लागला. .मिसिंग लिंक १ मे रोजी वाहतुकीसाठी खुली झाल्यानंतर कोंडीपासून बराच दिलासा मिळाला होता. विशेषतः बोरघाटातील अवघड वळणे आणि चढ-उताराचा प्रवास टाळून वाहतूक अधिक सुरळीत झाली होती. गणेशोत्सवासाठी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह विविध भागांतून नागरिक मोठ्या संख्येने कोकणातील आपल्या गावी निघाले आहेत..Navi Mumbai Crime : ३ वर्षे प्रेमसंबंध, लग्नानंतर ४ दिवसातच मारहाण; विवाहितेचा मृत्यू, पतीला अटक.त्यातच पुणे व परिसरातून पालीमार्गे कोकणाकडे जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या वाहनांचीही संख्या वाढली. परिणामी द्रुतगती मार्गावर ताण वाढला आहे. कोंडी होताच महामार्ग वाहतूक पोलिस, बोरघाट वाहतूक यंत्रणा, पळस्पे विभाग तसेच आयआरबीच्या पेट्रोलिंग पथकांनी वाहतूक सुरळीत केली. .पावसाने रोखला गणेशभक्तांचा मार्ग! शनिवारच्या रात्रीत ६ हजार वाहनांचा प्रवास; रविवारी राहणार सर्वाधिक रहदारी.पेण - माणगाव मार्गावर वाहनांच्या रांगाराज्यात पावसाने पुन्हा दमदार हजेरी लावली आहे. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून उकाड्याचा सामना करावा लागणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र या मुसळधार पावसाचा फटका गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना बसत असल्याचे दिसून येत आहे. पेण - माणगाव मार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या असून गणेशोत्सवनिमित्त कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी तारांबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.