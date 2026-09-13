मुंबई

Mumbai-Pune Expressway: मिसिंग लिंकनंतर पहिल्यांदाच द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडी, कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांची गर्दी

Mumbai-Pune Expressway Traffic : कोकणाकडे जाणाऱ्या गणेशभक्तांची संख्या वाढल्यामुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mumbai-Pune Expressway Traffic

Mumbai-Pune Expressway Traffic

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणावळा : गणेशोत्सवासाठी कोकणाकडे जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या वाहनांची संख्या तसेच सलग सुट्ट्यांमुळे शनिवारी सकाळपासून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडी झाली. मिसिंग लिंकनंतर प्रथमच इतकी कोंडी झाली. खालापूर टोलनाका परिसरात वाहनांच्या रांगा लागल्या. इतर प्रवाशांनाही कोंडीचा सामना करावा लागला.

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