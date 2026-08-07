Missing Link Accident: मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकवर अपघात, फॉर्च्युनरचा चक्काचूर, एकाचा मृत्यू; धडकी भरवणारा व्हिडीओ समोर

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील 'मिसिंग लिंक'च्या बोगद्यात भीषण अपघात घडला आहे. भरधाव वेगात मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या एका फॉर्च्युनर कारने मालवाहू टेम्पोला मागून जोरदार धडक दिली. या घटनेत एकाचा जागीच मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे. या अपघातामुळे मिसिंग लिंकवरील वाहतूक काही तास ठप्प झाली असून या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या एका भरधाव फॉर्च्युनर कारचा मिसिंग लिंक मार्गावर मोठा अपघात झाला. पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाकड (भूमकर चौक) येथील रहिवासी पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने प्रवास करत असताना हा अपघात झाला. यावेळी अतिवेगात असणाऱ्या फॉर्च्युनर करणे पाठीमागून मालवाहू टेम्पोला धडक दिली..Mumbai Local Women Coaches: मुंबई लोकलमध्ये सर्व महिला डबे एकत्र जोडण्याचा प्रस्ताव; कमी मनुष्यबळात अधिक प्रभावी सुरक्षा, ‘पिंक स्टॉपिंग पॉइंट’चाही विचार.दरम्यान, ही धडक इतकी भीषण होती की, यामध्ये फॉर्च्युनरचा अक्षरशः चुराडा झाला. तसेच एकाचा जागीच मृत्यू झाला असून एक गंभीर जखमी झाला आहे. तर कारमधील इतर पाच जण सुखरूप असल्याची माहिती आहे. कार चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..वाहतूक विस्कळीतमिसिंग लिंकवरील झालेल्या या अपघातानंतर मिसिंग लिंकमधून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक दोन तास पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती. मात्र या कालावधीत महामार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मुंबईकडे जाणारी वाहने जुन्या मार्गाने वळवण्यात आली. तसेच घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस आणि बचाव पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल होत अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करत वाहतूक पूर्ववत केली..Mumbai Metro: मेट्रो-५ प्रकल्पाला अखेर गती! भोईरवाडी-उल्हासनगरसाठी एमएमआरडीएच्या निविदा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.