Mumbai Pune Railway Close : मुंबई-पुणे रेल्वे १५ तासांहून अधिक काळ ठप्प; सेवा केव्हा सुरू होणार?

- नितीन बिनेकरमुंबई - सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मध्य रेल्वेच्या मुंबई–पुणे मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळित झाली आहे. लोणावळा- कर्जत घाट विभागातील ठाकूरवाडी आणि मंकी हिलदरम्यान मध्यरात्री सुमारे २.३० वाजता दोन ठिकाणी मोठ्या दरडी कोसळल्या. त्यानंतर पहाटे ३ वाजल्यापासून या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून, सेवा १५ तासांहून अधिक काळ ठप्प आहे..मंकी हिल ते खंडाळा दरम्यानचा सुमारे पाच किलोमीटरचा घाट विभाग सर्वाधिक प्रभावित झाला आहे. सतत सुरू असलेला मुसळधार पाऊस, कमी दृश्यमानता आणि डोंगरावरून सतत घसरणारी माती यामुळे दुरुस्तीचे काम मोठ्या आव्हानात सुरू आहे.मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घाट परिसरात रविवारी ६०० मिमीपेक्षा अधिक, त्याआधीच्या दिवशी सुमारे ३०० मिमी, तर सोमवारी सकाळच्या पहिल्या चार तासांतच सुमारे १६० मिमी पावसाची नोंद झाली. सलग झालेल्या अतिवृष्टीमुळे डोंगरमाथे पूर्णपणे पाण्याने संतृप्त झाले आणि त्यामुळे प्रथम ठाकूरवाडीजवळ, त्यानंतर मंकी हिल-खंडाळा दरम्यान आणखी एका ठिकाणी मोठी दरड कोसळली. रेल्वे रुळांवर मोठ्या प्रमाणात दगड, माती आणि झाडे साचल्याने या मार्गावरील वाहतूक तातडीने थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला..वॉचमनच्या सतर्कतेमुळे टळली मोठी दुर्घटनामुसळधार पावसाचा इशारा लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने घाटातील संवेदनशील आणि दरडप्रवण ठिकाणी आधीपासूनच विशेष 'स्टेशनरी वॉचमन' तैनात केले होते. दरड कोसळताच त्यांनी नियंत्रण कक्षाला तातडीने माहिती दिली. त्यामुळे कोणत्याही रेल्वेगाडीला दरडीचा फटका बसला नाही आणि एकाही प्रवाशाला किंवा रेल्वे कर्मचाऱ्याला दुखापत झाली नाही.दरड कोसळली त्यावेळी घाट विभागात दोन लांब पल्ल्याच्या गाड्या उभ्या होत्या. दौंड-ग्वाल्हेर सुपरफास्ट एक्स्प्रेस खंडाळा परिसरात, तर लोकमान्य टिळक टर्मिनस-बंगळुरू एक्स्प्रेस ठाकूरवाडीजवळ थांबविण्यात आली होती. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर दोन्ही गाड्या सकाळी सुमारे सव्वासहा वाजता सुरक्षितपणे अनुक्रमे लोणावळा आणि कर्जत स्थानकांवर मागे घेण्यात आल्या..मुंबई-पुणे मार्गावरील प्रवाशांना मोठा फटकाघाट विभागातील वाहतूक बंद झाल्याने मुंबई-पुणे मार्गावरील डेक्कन क्वीन, डेक्कन एक्स्प्रेस, इंद्रायणी एक्स्प्रेस, प्रगती एक्स्प्रेस, सिंहगड एक्स्प्रेस, इंटरसिटी एक्स्प्रेससह बहुतांश महत्त्वाच्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या. मुंबई-सोलापूर आणि मुंबई-धुळे एक्स्प्रेसचाही त्यात समावेश आहे. आतापर्यंत १७ गाड्या रद्द करण्यात आल्या असून ३१ लांब पल्ल्याच्या गाड्या इगतपुरी-मनमाड-दौंड तसेच सुरत-मनमाड-दौंड या पर्यायी मार्गांवरून वळविण्यात आल्या आहेत. अनेक गाड्या अर्ध्या मार्गावर थांबविण्यात आल्या असून काही गाड्यांचे प्रारंभ आणि अंतिम स्थानकही बदलण्यात आले आहे.यामुळे मुंबई, पुणे, लोणावळा, कर्जत, सीएसएमटी, दादर आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनससह विविध स्थानकांवर हजारो प्रवाशांचा खोळंबा झाला. अनेकांना नियोजित प्रवास रद्द करावा लागला, तर काहींना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागला..८० हून अधिक कर्मचारी, आठ जेसीबी युद्धपातळीवरघटनास्थळी मध्य रेल्वेचे ८० हून अधिक अधिकारी, कर्मचारी आणि अभियांत्रिकी विभागाची पथके आठ जेसीबी यंत्रांच्या सहाय्याने रुळांवरील दरड, दगड, माती आणि झाडे हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर करत आहेत. त्याचबरोबर ओव्हरहेड वायर, सिग्नल यंत्रणा आणि रेल्वे रुळांची सुरक्षितताही तपासली जात आहे. मात्र, घाट परिसरात अद्यापही मुसळधार पाऊस सुरू असून कमी दृश्यमानता आणि डोंगरावरून सतत घसरणारी माती यामुळे कामात अडथळे येत आहेत..दुरुस्तीला पावसाचा अडथळामध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, घाट परिसरात अद्यापही मुसळधार पाऊस सुरू असून दुरुस्तीचे काम सुरू असतानाच डोंगरावरून पुन्हा माती आणि दगड कोसळत आहेत. कमी दृश्यमानतेमुळेही कामात मोठ्या अडचणी येत आहेत. त्यामुळे रुळांवरील दरड हटविण्याचे काम अत्यंत सावधगिरीने करावे लागत आहे. सध्या सुरू असलेले काम सोमवारी पूर्ण होईल, याबाबत निश्चित सांगता येत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. परिणामी, मुंबई-पुणे घाट विभागातील रेल्वे वाहतूक मंगळवारीही बंद राहण्याची शक्यता असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..हेल्पलाइन क्रमांक जारी -प्रवाशांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेने प्रमुख स्थानकांवर हेल्पलाइन सुरू केल्या आहेत. सीएसएमटी-०२२-२२६९४०४०, ठाणे-९३२१३३६७४७, लोणावळा-८३५६८५४२३८ आणि दादर-९१३६४५२३८७ या क्रमांकांवर संपर्क साधून प्रवासी गाड्यांची ताजी माहिती घेऊ शकतात..रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम -- १७ गाड्या रद्द- ३१ गाड्यांचे मार्ग बदलले- १८ गाड्या शॉर्ट टर्मिनेट- १५ गाड्या शॉर्ट ओरिजिनेट- ४ गाड्यांचे वेळापत्र.रद्द करण्यात आलेल्या गाड्या (६ जुलै २०२६)२२१०५ सीएसएमटी - पुणे इंद्रायणी एक्स्प्रेस१२१६९ पुणे - सोलापूर इंटरसिटी एक्स्प्रेस१२१७० सोलापूर - पुणे इंटरसिटी एक्स्प्रेस२२१०६ पुणे - सीएसएमटी इंद्रायणी एक्स्प्रेस१२१२७ सीएसएमटी - पुणे इंटरसिटी एक्स्प्रेस१२१२८ पुणे - सीएसएमटी इंटरसिटी एक्स्प्रेस११००७ सीएसएमटी - पुणे डेक्कन एक्स्प्रेस११००८ पुणे - सीएसएमटी डेक्कन एक्स्प्रेस१२१२४ पुणे - सीएसएमटी डेक्कन क्वीन१२१२३ सीएसएमटी - पुणे डेक्कन क्वीन१२१२६ पुणे - सीएसएमटी प्रगती एक्स्प्रेस१२१२५ सीएसएमटी - पुणे प्रगती एक्स्प्रेस११०१० पुणे - सीएसएमटी सिंहगड एक्स्प्रेस११००९ सीएसएमटी - पुणे सिंहगड एक्स्प्रेस११०११ सीएसएमटी - धुळे एक्स्प्रेस११०१२ धुळे - सीएसएमटी एक्स्प्रेस१२११५ सीएसएमटी - सोलापूर सुपरफास्ट एक्स्प्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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