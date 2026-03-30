Mumbai News : एल्फिन्स्टन पुलासाठी २६ तासांचे सहा मेगाब्लॉक; पहिला ब्लॉक काही तासांत, पाच पॅनल टप्प्याटप्प्याने काढणार

- नितीन बिनेकरमुंबई - एल्फिन्स्टन रोड येथील जुन्या रेल्वे पुलाच्या पाडकामासाठी मध्य रेल्वेने पुढील महत्त्वाचा टप्पा निश्चित केला असून रेल्वे मार्गावरील १३२ मीटर लांबीचा मुख्य गर्डर आणि पॅनल हटवण्यासाठी एकूण २६ तासांचे सहा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहेत. या सहा मेगाब्लॉक मालिकेतील पहिला चार तासांचा ब्लॉक सोमवारी मध्यरात्री घेण्यात येणार आहे..या २६ तासांच्या कामासाठी एकूण सहा ब्लॉक घेण्यात येणार असून त्यापैकी पाच ब्लॉक प्रत्येकी चार तासांचे असतील. या पाच ब्लॉकदरम्यान पुलावरील पाच जड पॅनल टप्प्याटप्प्याने हटवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर मुख्य गर्डर हटवण्यासाठी सहा तासांचा अंतिम विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार पुलावर एकूण पाच जड पॅनल असून प्रत्येकाचे वजन सुमारे ४० मेट्रिक टन आहे. ओव्हरहेड वायर (ओएचई) आणि रेल्वे मार्गिकांची तांत्रिक गुंतागुंत लक्षात घेता एकाचवेळी संपूर्ण संरचना हटवणे शक्य नसल्याने टप्प्याटप्प्याने काम केले जाणार आहे. प्रत्येक ब्लॉकदरम्यान प्रथम गर्डरला आधार देण्यासाठी विशेष सपोर्ट बीम बसवले जातील. त्यानंतर ८०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या क्रेनच्या सहाय्याने संबंधित पॅनल सुरक्षितपणे खाली उतरवले जाईल. या प्रक्रियेदरम्यान ओव्हरहेड वायरचा वीजपुरवठा तात्पुरता बंद करून काम पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा जोडणी करण्यात येणार आहे..अशा पाच ब्लॉकमध्ये सर्व पॅनल हटवल्यानंतर अंतिम सहा तासांच्या ब्लॉकमध्ये मुख्य लोखंडी गर्डर आणि बीम पूर्णपणे हटवले जाणार आहेत. या काळात दादर ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस दरम्यान काही काळासाठी सर्व रेल्वे मार्गिका बंद ठेवाव्या लागू शकतात. बहुतांश ब्लॉक रात्रीच्या वेळेत घेण्याचे नियोजन करण्यात आले असून प्रवाशांची गैरसोय कमी ठेवण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न आहे..सुरक्षेवर विशेष भर -या कामादरम्यान रेल्वेच्या अभियांत्रिकी, विद्युत आणि देखभाल विभागांची संयुक्त पथके तैनात राहणार आहेत. सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन करत अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीच्या मदतीने हे काम पूर्ण केले जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एल्फिन्स्टन पुलाचे पाडकाम पूर्ण झाल्यानंतर या परिसरातील रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीसाठी नवे नियोजन शक्य होणार असून प्रवासी सुविधांमध्येही सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे..पहिला ब्लॉक आज मध्यरात्री -३० आणि ३१ मार्च २०२६ च्या मध्यरात्री परळ-करी रोड स्थानकादरम्यान रात्री ११.४० ते पहाटे ३.४० या वेळेत चार तासांचा विशेष ट्रॅफिक व पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत एल्फिन्स्टन रेल्वे उड्डाणपुलावरील पहिला पॅनल हटवण्याचे काम केले जाणार आहे. या ब्लॉकमुळे काही लोकल गाड्या रद्द राहतील, तर काही गाड्यांचे फेरे कमी करण्यात येणार असल्याने प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करूनच प्रवास करावा, असे आवाहन रेल्वेकडून करण्यात आले आहे..ब्लॉकमुळे लोकल सेवेत बदल (वेळेनुसार)रद्द लोकल -रात्री १०.१५ - अंबरनाथ - सीएसएमटीरात्री ११.२३ - सीएसएमटी - कुर्लारात्री ११.३४ - सीएसएमटी - कुर्लारात्री ११.४६ - सीएसएमटी - ठाणेरात्री ११.५८ - सीएसएमटी - कुर्लारात्री १२.०२ - सीएसएमटी - अंबरनाथरात्री १२.०५ - सीएसएमटी - कुर्लारात्री १२.२४ - सीएसएमटी - ठाणेपहाटे ०४.०४ - ठाणे - सीएसएमटी.शॉर्ट टर्मिनेशन -रात्री ०९.५९ - कल्याण - सीएसएमटी (ठाणेपर्यंत)रात्री १०.०० - डोंबिवली - सीएसएमटी (कुर्ल्यापर्यंत)रात्री १०.०० - कसारा - सीएसएमटी (दादरपर्यंत)रात्री १०.१५ - खोपोली - सीएसएमटी (कुर्ल्यापर्यंत)रात्री १०.१८ - डोंबिवली - सीएसएमटी (कुर्ल्यापर्यंत)रात्री १०.२६ - कल्याण - सीएसएमटी (कुर्ल्यापर्यंत)रात्री १०.४० - बदलापूर - परळ (कुर्ल्यापर्यंत)रात्री ११.२९ - बदलापूर - सीएसएमटी (दादरपर्यंत).शॉर्ट ओरिजिनेशन :-रात्री १२.१२ - सीएसएमटी - कर्जत (दादरहून रात्री १२.३० वाजता सुटेल)मार्ग बदल :-रात्री ११.३० ते रात्री १२.०८ दरम्यान सीएसएमटीहून सुटणाऱ्या काही डाऊन धीम्या लोकल भायखळा - दादर दरम्यान जलद मार्गिकेवर वळवण्यात येतील.