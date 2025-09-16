मुंबई : उपनगरीय रेल्वे मार्गावर रूळ ओलांडण्यामुळे दरवर्षी शेकडो प्रवाशांचे प्राण जातात. या धोकादायक समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) आता पादचारी पूल किंवा स्कायवॉकऐवजी भुयारी रेल्वे मार्ग (सबवे) बांधण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. दोन स्थानकांच्या मधल्या अतिक्रमणप्रवण भागात सबवे उभारला जाणार असून, जमिनीखाली सुमारे चार मीटर खोलीवरून नागरिकांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होणार आहे..मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्पाच्या (एमयूटीपी) चौथ्या टप्प्यांतर्गत हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आतापर्यंत एफओबी, आरओबी आणि स्कायवॉक उभारून रूळ ओलांडण्याचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र पायऱ्या चढण्या-उतरण्याची कटकट आणि वेळ वाचविण्याच्या घाईपोटी प्रवासी थेट रुळांवरून जात असल्याचे चित्र कायम आहे. त्यामुळे सबवेच्या पर्यायावर भर देण्यात येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सबवेमध्ये गळती व पाणी साचण्याची समस्या कायम दिसते. त्यामुळे एमआरव्हीसीने जलरोधक सबवेची संकल्पना पुढे नेण्यासाठी तांत्रिक अभ्यास सुरू केला आहे..ST Bus Ticket Price Hike: एल्फिन्स्टन पूल कामाचा प्रवाशांना भुर्दंड, एसटी तिकीट दरात २० रुपयांची वाढ! .आवाहन करूनही दुर्लक्षएमयूटीपीच्या तिसऱ्या टप्प्यात मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरील ३४ ठिकाणे धोकादायक म्हणून ओळखण्यात आली होती. तेथे पादचारी पूल, आरओबी आणि संरक्षक भिंती उभारण्यात आल्या. वारंवार आवाहन करूनही मोठ्या संख्येने प्रवासी रूळ ओलांडतात आणि अपघातांना बळी पडतात. त्यामुळेच आता सबवेच्या स्वरूपात नवा पर्याय उभारण्याचा एमआरव्हीसीचा निर्धार आहे..अशा आहेत उपाययोजनाप्लॅटफॉर्मच्या शेवटी धातूचे बॉक्सदोन प्लँटफॉर्मदरम्यान बॅरिकेटवर ग्रीस लावनेदंड आकारणीसंरक्षक भिंतीचे काममध्य रेल्वे : ३२.९१४ किमीपश्चिम रेल्वे : १०.७५ किमी.Mumbai Pune Expressway: प्रवाशांनो लक्ष द्या! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर तासभर वाहतूक बंद, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग.रूळ ओलांडताना मृत्यू-अपघात२०१९ - १४५५मृत्यू, २७६ अपघात२०२० - ७३०मृत्यू, १२९ अपघात२०२१ - १११४मृत्यू, १७६ अपघात२०२२ - १११८ मृत्यू, २०१ अपघात२०२३ - १२७७ मृत्यू, २४१ अपघात२०२४ - १०४४ मृत्यू, २२० अपघात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.