Mumbai Railway Police : हरवलेल्या मुलांना नवी दिशा, कुटुंबांना दिलासा; मुंबई रेल्वे पोलिसांच्या ‘ऑपरेशन मुस्कान’मुळे ५ वर्षांत १६७ पैकी १६२ गुन्ह्यांचा उलगडा

नितीन बिनेकर मुंबई : मोठी स्वप्ने पाहत, रागाच्या भरात किंवा घरातील तणावामुळे अनेक अल्पवयीन मुले-मुली मुंबईकडे धाव घेतात. मात्र, या मायानगरीत पाऊल ठेवताच काहीजण मानव तस्करी, बालमजुरी आणि गुन्हेगारीच्या अंधाऱ्या जाळ्यात अडकतात. अशा वेळी त्यांच्या आयुष्यात आशेचा किरण ठरते ती मुंबई रेल्वे पोलिसांची अनैतिक मानवी वाहतूक शाखा (एएचटीयु ) हरवलेल्या मुलांना सुरक्षितपणे शोधून पुन्हा कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करण्याचे संवेदनशील काम या शाखेकडून सातत्याने केले जात आहे..छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य टिळक टर्मिनससह प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर हरवलेली, घाबरलेली किंवा संशयास्पद अवस्थेत फिरणारी मुले आढळून येतात. अशा मुलांची माहिती मिळताच रेल्वे पोलिसांकडून तत्काळ हालचाली सुरू होतात. विशेष गस्त, सीसीटीव्ही निरीक्षण, महिला सुरक्षा पथके तसेच 'ऑपरेशन मुस्कान' आणि 'ऑपरेशन शोध' या मोहिमांमधून या मुलांना सुरक्षित आयुष्याची नवी संधी मिळत आहे..२०२१ ते २०२६ या कालावधीत अनैतिक मानवी वाहतूक शाखेकडे एकूण १६७ गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी तब्बल १६२ गुन्ह्यांचा उलगडा करण्यात रेल्वे पोलिसांना यश आले आहे. या कारवाईत ५८ मुलगे आणि १०९ मुलींना शोधून सुरक्षित करण्यात आले.. 'ऑपरेशन शोध' ठरले दिलासा१७ एप्रिल २०२५ ते १५ मे २०२५ दरम्यान राबविण्यात आलेल्या 'ऑपरेशन शोध-१' मोहिमेत दोन मुलांचा शोध घेण्यात आला आणि अपहरणाचे दोन गुन्हे उघडकीस आणण्यात आले. तसेच १ नोव्हेंबर २०२५ ते १४ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत पार पडलेल्या 'ऑपरेशन शोध-२' मोहिमेत एका अल्पवयीन मुलीचा शोध घेण्यात आला असून अपहरणाचा एक गुन्हा उघड करण्यात आला.. कुटुंबीयांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू२० जानेवारी २०२६ ते २० फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या 'ऑपरेशन मुस्कान-१४' मोहिमेत शेकडो मुलांना सुरक्षित ताब्यात घेण्यात आले. हरवलेले लेकरू पुन्हा समोर दिसताच अनेक पालकांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले. काही मुलांना नव्याने आयुष्याची दिशा मिळाली, तर अनेक कुटुंबांचे तुटलेले नाते पुन्हा जोडले गेले.मुंबई लोहमार्ग पोलीस आयुक्त एम. राकेश कलासागर, पोलीस उपआयुक्त सुनीता साळुंके ठाकरे आणि प्रज्ञा जेडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या मोहिमा प्रभावीपणे राबविण्यात आल्या..एकूण दाखल गुन्हे - १६७उघड झालेले गुन्हे -१६२संबंधित बालके - ५८ मुलगे, १०९ मुली.वर्षनिहाय आकडेवारी२०२१ - १० गुन्हे दाखल, १० उघड२०२२ - २० गुन्हे दाखल, १९ उघड२०२३ - ४१ गुन्हे दाखल, ४० उघड२०२४ - ३४ गुन्हे दाखल, ३३ उघड२०२५ - ५३ गुन्हे दाखल, सर्व ५३ उघड२०२६ (अद्यापपर्यंत) : ९ गुन्हे दाखल, ७ उघड.