मुंबई

Mumbai Viral Video : रेल्वे स्थानकावर झोपलेल्या तरुणाला तृतीयपंथींकडून मारहाण, पायातील चप्पल काढले अन्...; सोशल मीडियावर संताप

Viral Video Shows Assault on Youth at Railway Station : रेल्वे स्थानकावरील बाकावर झोपलेल्या तरुणाला तृतीयपंथींकडून मारहाण केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. घटनेची अधिकृत माहिती नसली तरी रेल्वे प्रशासनाने तपशील मागितला आहे.
Mumbai Viral Video

Mumbai Viral Video

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई : रेल्वे स्थानकावर झोपलेल्या तरुणाला तृतीयपंथींकडून मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल (Mumbai Viral Video) झाला असून, यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Local Train
Railway Police
railway station
viral video Mumbai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com