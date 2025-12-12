Mumbai Viral Video : रेल्वे स्थानकावर झोपलेल्या तरुणाला तृतीयपंथींकडून मारहाण, पायातील चप्पल काढले अन्...; सोशल मीडियावर संताप

मुंबई : रेल्वे स्थानकावर झोपलेल्या तरुणाला तृतीयपंथींकडून मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल (Mumbai Viral Video) झाला असून, यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे..तरुणाला तृतीयपंथींकडून मारहाणसध्या व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये रेल्वे स्थानकावरील बाकावर झोपलेल्या एका तरुणाला तृतीयपंथींच्या गटाने मारहाण (Transgender Assault) केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ही घटना मुंबईतील असल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी नेमके ठिकाण, तारीख तसेच संबंधित व्यक्तींची ओळख अद्याप अधिकृतरीत्या निश्चित करण्यात आलेली नाही..VIDEO : युट्यूबरने गाईला खायला घातले चिकन मोमोज; हिंदू संघटना-गोरक्षक आक्रमक, सोशल मीडियावर व्हिडिओ तुफान व्हायरल.पायातील चप्पल काढले अन्...तथापि, व्हिडिओ चर्चेत आल्यानंतर भारतीय रेल्वेच्या अधिकृत ‘Railway Seva’ हँडलने या प्रकरणाची दखल घेत माहिती देण्याची विनंती केलीये. व्हिडिओमध्ये एक तरुण बाकावर झोपलेला दिसतोय. त्याच्या आजूबाजूला उभ्या असलेल्या तृतीयपंथींपैकी एकजण अचानक चप्पल काढून त्या तरुणाला मारताना दिसतो..सोशल मीडियावर जोरदार प्रतिक्रियात्यामुळे दचकून उठलेल्या तरुणाला नंतर कानशिलातही मारले जाते. व्हिडिओच्या शेवटच्या भागात हा तरुण भीतीने प्लॅटफॉर्मवरून पळून जाताना दिसतो, तर तृतीयपंथींचा गट त्याच्या मागे धावताना दिसतो. या व्हिडिओसोबत “रेल्वे स्थानकावर झोपलेल्या तरुणाला तृतीयपंथींकडून मारहाण; सार्वजनिक ठिकाणांची सुरक्षा कुठे?” असा मजकूर जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर जोरदार प्रतिक्रिया उमटत असून अनेकांनी हा प्रकार निषेधार्ह असल्याचे म्हटले आहे..VIDEO : याला म्हणतात धोनीचा कट्टर फॅन! पठ्ठ्यानं CSK-RCB सामन्यांसाठी वधू'समोर ठेवली अनोखी अट; मजेदार 'करार' वाचून तुम्हीही खळखळून हसाल.तृतीयपंथींकडून होणाऱ्या त्रासाविषयी तक्रारीकाही जणांनी रेल्वे स्थानकांवर तृतीयपंथींकडून होणाऱ्या त्रासाविषयीही तक्रारी केल्या आहेत. पैसे मागणे, शिवीगाळ करणे आणि पैसे न दिल्यास धमकी किंवा मारहाण केल्याचेही अनेकांनी सांगितले आहे. या व्हिडिओवर ‘Railway Seva’ हँडलने प्रतिक्रिया देत सांगितले की, अशा घटना प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या अपेक्षित सेवेशी विसंगत आहेत..रेल्वे प्रशासनानं केलं आवाहनत्यामुळे संबंधितांनी स्थानकाचे नाव, घटना घडण्याची वेळ आणि संपर्क क्रमांक थेट संदेशाद्वारे किंवा ‘RailMadad’ व्हॉट्सअॅप बॉटवर पाठवावेत, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना व्हिडिओची पडताळणी करता येईल. सध्या या घटनेबाबत पोलीस किंवा रेल्वे पोलीस दलाकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.