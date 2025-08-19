Mumbai Rain Alert: घाटकोपर-अंधेरी लिंक रोड बंद; साकीनाका परिसरात पाणीच पाणी

Mumbai Rain update: मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सोमवारपासून मुसळधार पाऊस बरसत आहे. या पावासमुळे रेल्वे वाहतूक तसेच रस्ते वाहतुकीवर परिणाण झाला आहे. एवढंच नाही तर अनेक बैठ्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरलं आहे. काहींच्या घरामध्ये गुडघ्याएवढं पाणी साचलं आहे. एकूणच मुंबई आणि उपनगरातील लोकांचं जनजीवन विस्कळीत झाल्याचं दिसून येतंय. सुदैवाने मुंबई आणि उपनगरातील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली होती..घाटकोपर अंधेरी लिंक रोड बंदमुंबईच्या साकीनाका विभागात मोठ्या प्रमाणात पाणी सासल्यामुळे दोन्ही बाजूच्या मार्गिका बंद झालेल्या आहेत. बस, रिक्षा आणि इतर वाहनंदेखील बंद झाले आहेत. घाटकोपर अंधेरी लिंक रोड बंद झालेला आहे..ZP Schools : ‘नासा’ला जाणार २५ विद्यार्थी; ‘झेडपी’चा उपक्रम; पन्नास जणांची ‘इस्रो’साठी निवड.मध्य-पश्चिम रेल्वेवर मदत केंद्रे सुरुप्रवाशांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेने सीएसएमटी, ठाणे, कल्याण, पनवेल, वडाळा, कुर्ला, दादर आणि वाशी या स्थानकांवर मदत केंद्र सुरू केली आहेत. या ठिकाणी सतत माहिती देणे व प्रवाशांना मार्गदर्शन करणे सुरू आहे. तर, पश्चिम रेल्वेकडूनही प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. मुंबई सेंट्रल आणि वांद्रे टर्मिनस स्थानकांवर विशेष मदत केंद्र कार्यरत करण्यात आली असून प्रवाशांना आवश्यक ती माहिती देण्याची व्यवस्था रेल्वे प्रशासनाने केली आहे..रेल्वे रुळांवर १९ इंच पाणी मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, मुसळधार पावसात काही मार्गांवरच लोकल सेवा सुरू आहेत. हार्बर लाईनवर पनवेल ते वाशी, ट्रान्स हार्बर मार्गावर ठाणे ते वाशी तर मुख्य मार्गावर ठाणे-कल्याण-कसारा तसेच ठाणे-कल्याण-कर्जत या दरम्यान लोकल गाड्या अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहेत. मुख्य मार्गावरील सायन ते कुर्ला दरम्यान रुळांवर ११ इंच पाणी साचले आहे. सामान्यपणे स्थानिक गाड्यांसाठी सहा इंच आणि मेल-एक्सप्रेससाठी चार इंच पाणी परवानगीयोग्य असते. मात्र त्यापेक्षा जास्त पाणी साचल्याने वाहतूक बंद ठेवावी लागली. हार्बर लाईनवरील कुर्ला-चुनाभट्टी दरम्यान तब्बल १९ इंच पाणी साचल्यामुळे या मार्गावरील सेवा पूर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत. परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी महाव्यवस्थापक स्वतः संबंधित विभागप्रमुखांसह नियंत्रण कक्षात हजर आहेत. सर्व अधिकारी प्रत्यक्षात स्थानकांवर व प्रभावित विभागात तैनात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.