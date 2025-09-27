मुंबई

Mumbai Red Alert: मुंबईकरांनो सावधान! हवामान विभागाने दिला रेड अलर्ट; 'या' भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता

IMD Issues 'Red Alert' for Mumbai, Thane, Raigad, and Palghar for September 29th: हवामान विभागाने उद्या दि. २९ सप्टेंबरसाठी रोजी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघरसाठी 'रेड' अलर्ट जारी केला आहे.
Mumbai Red Alert: मुंबईकरांनो सावधान! हवामान विभागाने दिला रेड अलर्ट; 'या' भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता
संतोष कानडे
Updated on

IMD Latest Update: पावसाळा संपत आला तरी पाऊस थांबायचं नाव घेत नाहीये. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या काही भागांमध्ये तुफान पाऊस सुरु आहे. मागच्या चार दिवसांमध्ये तर अक्षरशः जमिनी वाहून गेल्या आहेत आणि घरांमध्ये पाणी साचलं आहे. अशा परिस्थितीमुळे शेतकरी भिषण संकटात सापडला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Red alert
Heavy Rain India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com