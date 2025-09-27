Mumbai Red Alert: मुंबईकरांनो सावधान! हवामान विभागाने दिला रेड अलर्ट; 'या' भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता

IMD Latest Update: पावसाळा संपत आला तरी पाऊस थांबायचं नाव घेत नाहीये. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या काही भागांमध्ये तुफान पाऊस सुरु आहे. मागच्या चार दिवसांमध्ये तर अक्षरशः जमिनी वाहून गेल्या आहेत आणि घरांमध्ये पाणी साचलं आहे. अशा परिस्थितीमुळे शेतकरी भिषण संकटात सापडला आहे..मुंबई आणि पावसाचं नातं तर फारच भीतीदायक आहे. थोड्याही पावसाने मुंबईची तुंबई होते. शहराची रस्ते वाहतूक व्यवस्था, लोकल ट्रेन व्यवस्थेवर पावसाचा विपरित परिणाम होतो. मुंबईकरांचे पावसामुळे मोठे हाल होतात. त्यामुळे आता मुंबईकरांनी सावधान होण्याची वेळ आलेली आहे..Stamp & Revenue Department : मुद्रांक, महसूल विभागाकडून 'सलोखा' योजनेला पाठबळचं नाही, प्रचार प्रसार होणार का?.हवामान विभागाने उद्या दि. २९ सप्टेंबरसाठी रोजी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघरसाठी 'रेड' अलर्ट जारी केला आहे. हा अलर्ट सोमवारी सकाळपर्यंत असेल. त्यामुळे मुंबईकरांनी कामाशिवाय बाहेर न पडलेलं बरं. त्यात सुदैवाची बाब म्हणजे उद्या रविवार असल्याने वाहतूक व्यवस्थेवरचा ताण तसा कमीच असेल..Video: माणसं आहेत की राक्षसं! पंधरा दिवसांच्या बाळाच्या तोंडात दगड कोंबून ओठ फेविक्विकने चिटकवले.हवामान विभागाने मराठवाड्यातही पावसाचा अलर्ट दिलेला आहे. दोन दिवस अलर्ट असल्याने शेतकरी, कामगार आणि पूररेषेच्या जवळ असलेल्या लोकांनी काळजी घेण्याची गरज आहे. राज्यामध्ये ओला दुष्काळ पडलेला असून मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग प्रभावित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.