मुंबईत दिवसभरातील मुसळधार पावसामुळं अनेक लोकल गाड्या रद्द झाल्या आहेत. पण सकाळी कामानिमित्त बाहेर पडलेल्या नागरिकांचा आता घरी परतताना मोठा खोळंबा झाला आहे.

यामुळं महत्वाच्या रेल्वे स्थानकांमध्ये तुफान गर्दी झाली आहे. यापार्श्वभूमीवर बेस्ट आणि एसटी प्रशासनाला मुख्यमंत्र्यांनी महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. (Mumbai Rain rush in railway stations for local train CM Eknath Shinde gave order to BEST ST administration)

मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी शहरातील परिस्थितीबाबत चर्चा केली तसेच कन्ट्रोल रुममध्ये जाऊन शहरातील सर्व भागातील पावसाच्या स्थितीचा आढावा घेतला. यामध्ये कुठल्याही भागात आता पाणी साचलेलं नाही ट्राफिकही सुरळीत सुरु असल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. (Latest Marathi News)

रेल्वे स्थानकांत तुफान गर्दी

पावसामुळं लोकल ट्रेन रद्द झाल्यानं मुंबईतील सीएसएमटी, भायखळा, दादर, ठाणे आदी विविध रेल्वे स्थानकांमध्ये तुफान गर्दी झाली आहे. पण नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी गर्दी झालेल्या रेल्वे स्थानकांबाहेरुन बेस्टच्या बसेस आणि एसटीच्या बसेस सोडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.