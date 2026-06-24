Mumbai Rain Update: इस्ट टू वेस्ट! वाहतूक कोंडीने मुंबईकर त्रस्त; रस्ते पाण्याखाली, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

मुंबईत अखेर मान्सूनचे जोरदार आगमन झाले असून शहरासह उपनगरांमध्ये मुसळधार पावसाची हजेरी लागली आहे. अनेक भागांत पाणी साचल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला असून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. मान्सूनच्या आगमनामुळे उकाड्यापासून दिलासा मिळाला असला तरी प्रशासनासमोर आव्हानेही वाढली आहेत. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातून मुंबईत येणाऱ्या मार्गांवर वाहतूक कोंडी झाली आहे. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. Mumbai Rains Bring City to Standstill, Waterlogged Streets and Traffic Congestion Trouble Daily Commuters.कुर्ला चुनाभट्टी परिसरात वाहनांच्या प्रचंड रांगा लागल्या आहेत. चार ते पाच किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्याचं दिसून येत आहे. कामाला जाण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या लोकांना वाहतूक कोंडीत अडकून पडण्याची वेळ आली आहे. पावसाने वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. पूर्व द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडी झाली आहे. रस्ते पाण्याखाली गेल्यानं वाहतूक मंदावली आहे. वेस्टर्न एक्सप्रेसवेवर वाहतूक कोंडी झाली आहे..मुंबईची तुंबई, पहिल्याच पावसाने दैना; मध्य रेल्वेचा खोळंबा, ट्रान्स हार्बर ठप्प.वेस्टर्न एक्सप्रेस वेवर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. बोरिवलीहून मुंबईच्या दिशेनं येणाऱ्या या मार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. पहाटेपासून पावसाला सुरुवात झाली. मुसळधार पावसामुळे वेस्टर्न एक्सप्रेस वेवर वाहतूक कोंडी झाल्याचं चित्र आहे. वांद्र्याच्या दिशेनं जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. संथ गतीने ही वाहतूक सुरू आहे. कामावर जाण्यासाठी निघालेले चाकरमानी या वाहतूक कोंडीत अडकून पडले आहेत. गोरेगाव, महानंदा, सांताक्रूझ हा प्रवास करायला १५ ते २० मिनिटं लागतात पण आता दीड ते दोन तासाचा वेळ लागत असल्याचं समोर आलं आहे..गांधी बाजार आणि किंग्ज सर्कल परिसरात पाणी साचलं आहे. पाण्यातीून वाट काढत मोठी वाहनं जात आहेत. पण दुचाकी आणि लहान वाहनं अडकली आहेत. कामावर जाणाऱ्या लोकांची गैरसोय झाली आहे. दादर टीटी परिसरात तलावाचं स्वरुप आलंय. तर किंग्ज सर्कल परिसरातही मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्यानं गाड्या बंद पडल्या आहेत. बेस्ट बसही बंद पडली आहे. नागरीक साचलेल्या पाण्यातून वाट काढत जात असल्याचं चित्र दिसत आहे..मुंबईत रात्रभर कोसळलेल्या मुसळधार पावसाने शहराला अक्षरशः झोडपून काढलं असून काही भागांत 200 मिमीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. मुसळधार सरींमुळे सखल भाग जलमय झाले, अनेक रस्त्यांवर पाणी साचलं, तर वाहतूक आणि लोकल सेवांवरही मोठा परिणाम झाल्याचं चित्र समोर आलं आहे. सायंकाळी सहा ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत अनेक भागात २०० मिमी पेक्षा पाऊस पडला, मालवणी फायर स्टेशन २७१ मिमी, चारकोप सेक्टर कांदिवली २४४ मिमी, कांदिवली फायर स्टेशन २४१ मिमी, पी उत्तर वॉर्ड कार्यालय २४१ मिमी, बोरिवली फायर स्टेशन २३४ मिमी पाऊस पडला.अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.