मुंबईत संततधार! अंधेरी सबवे पाण्याखाली, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेची वाहतूक उशिराने; अनेक भाग जलमय, ४ दिवस ऑरेंज अलर्ट

मुंबईसह उपनगरात गेल्या २४ तासांपासून पावसाची संततधार सुरू असून अनेक ठिकाणी पाणी साचलं आहे. अंधेरी सबवे पुन्हा पाण्याखाली गेल्यानं वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. पावसाची संततधार सुरूच राहिली तर अंधेरी सबवेमधून वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडीचा सामना नागरिकांना करावा लागेल. Mumbai Rain Update: Subway Flooded, Orange Alert Issued.पावसामुळे लोकलसेवेवरही परिणाम झाला आहे. नेरुळमध्ये ओव्हरहेडची वायर तुटल्यानं हार्बर सेवा विस्कळीत झाली होती. काही काळ हार्बर मार्गावरील लोकल उशिरा धावत होत्या. आता वाहतूक सुरळीत झाली आहे. तर मध्य रेल्वेच्या गाड्या उशिरा धावत असल्याची माहिती समोर येतेय..मध्यरात्री ट्रकला धडकल्यानंतर पेटली बस, ७ प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू; २२ जण जखमी.भिवंडीसह पालघरमध्येही मुसळधार पाऊस सुरू आहे. अनेक ठिकाणी ट्रॅकवर पाणी आलं आहे. पावसामुळे मध्य रेल्वेसह पश्चिम रेल्वेची वाहतूक १५ मिनिटे उशिराने सुरू आहे. मुंबईसह उपनगरात रात्रीपासून पावसाची संततधार सुरूच आहे..BKC परिसरात मुसळधारबांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स परिसरात रस्ते जलमय झाल्यानं वाहतुकीवर परिणाम झालंय. साचलेल्या पाण्यातून वाहनधारक गाड्या नेत आहेत. वाहतूक धीम्यागतीने सुरू असून पावसाचा जोर असाच सुरू राहिला तर वाहतूक कोंडी होऊ शकते..मुलुंडमध्ये रुग्णालयात पाणीमुलुंडमधील अग्रवाल रुग्णालयात पाणी घुसलं आहे. पावसामुळे रुग्णालयात पाणी घुसल्यानंतर एकच तारांबळ उडाली. अवघ्या सहा महिन्यापूर्वी या रुग्णालयाचं उद्घाटन झालंय. रुग्णालयाच्या लिफ्टमधून पाण्याचे लोट रुग्णालयात येत होते..डोंबिवलीत झाड कोसळलंडोंबिवलीत औंदुबर कट्टा इथं झाड कोसळलंय, पहाटेच्या वेळी ही घटना घडली. सुदैवाने यात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे..मुंबईत मुसळधार पाऊसमुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरात मंगळवारी पावसाने जोरदार पुनरागमन केले. सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत मुंबई शहरात सरासरी ४१.०३ मिमी, पूर्व उपनगरात ५३.२७मिमी तर पश्चिम उपनगरात ५४.०६ मिमी पावसाची नोंद झाली. संध्याकाळी ६ ते ७ या एकाच तासात मानखुर्द, चेंबूर, शीव, दादर आणि अंधेरी भागात पावसाचा जोर अधिक होता..पुढील चार दिवस ऑरेंज अलर्टप्रादेशिक हवामान केंद्राने मुंबईसह ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत पुढील चार दिवस काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देत 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.