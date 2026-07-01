मुंबई

मुंबईत संततधार! अंधेरी सबवे पाण्याखाली, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेची वाहतूक उशिराने; अनेक भाग जलमय, ४ दिवस ऑरेंज अलर्ट

Mumbai Rain Today मुंबईसह उपनगरात मंगळवारपासून पावसाचा जोर वाढला असून अनेक भागात पाणी साचलं आहे. मध्य रेल्वेसह पश्चिम रेल्वेची वाहतूकही धीम्या गतीने सुरू आहे. पुढील चार दिवस मुंबईसह कोकणात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय.
Mumbai Rain Update

Mumbai Waterlogging Slows Central and Western Railways

Esakal

सूरज यादव
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मुंबईसह उपनगरात गेल्या २४ तासांपासून पावसाची संततधार सुरू असून अनेक ठिकाणी पाणी साचलं आहे. अंधेरी सबवे पुन्हा पाण्याखाली गेल्यानं वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. पावसाची संततधार सुरूच राहिली तर अंधेरी सबवेमधून वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडीचा सामना नागरिकांना करावा लागेल. Mumbai Rain Update: Subway Flooded, Orange Alert Issued

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