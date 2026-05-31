Mumbai : पावसाने रस्ते निसरडे झाले, अपघातामुळे वाहनांच्या रांगा; तर ओव्हर हेड वायर तुटून मध्य रेल्वेचाही खोळंबा

राज्यात मान्सूनपूर्व पावसाने अनेक भागात हजेरी लावलीय. मुंबईसह उपनगरात पहाटेपासून पावसाची रीपरीप सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उकाड्याने हैराण झालेल्या मुंबईकरांना यामुळे दिलासा मिळाला. दरम्यान, पावसामुळे रस्ता निसरडा बनल्यानं ईस्टर्न एक्सप्रेस वेवर कारचा अपघात झालाय. अपघातानंतर हायवेवर दोन्ही बाजूला वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत..चेंबूर ते घाटकोपर मार्गावर पावसाने रस्ता निसरडा होऊन कारचा अपघात झाला. या अपघातामुळे महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. दुधाचे ट्रक, टेम्पो, टॅक्सी, खासगी बसेस जागीच अडकून पडले आहेत. पावसाने रस्ते निसरडे बनल्यानं हा अपघात झालाय. पुलावरच झालेल्या या अपघातामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली असून दोन्ही बाजूला वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. अपघातग्रस्त वाहन बाजूला हटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात, थांबलेल्या ट्रकला कारची धडक; माय-लेकीचा मृत्यू, बाप-लेक गंभीर जखमी.दरम्यान, मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीचाही खोळंबा झाला आहे. मेगा ब्लॉक असतानाच ओव्हरहेड वायर तुटल्यानं सीएसएमटीच्या दिशेनं येणारी वाहतूक उशिरा सुरू आहे. गाड्या २० मिनिटं उशिराने धावत असल्यानं प्रवाशांची गैरसोय झालीय. सायन - माटुंगा स्थानका दरम्यान ओव्हर हेड वायर तुटली आहे. यामुळे कुर्ल्याहून धीम्या मार्गावरची वाहतूक जलद मार्गावर वळवण्यात आलीय..विदर्भासह राज्यात पावसाचा अंदाजविदर्भातील उष्णतेची लाट काहीशी झाली असतानाच पूर्वमोसमी पावसाला पोषक हवामान होत आहे. आज (ता. ३१) विदर्भात वादळी पावलाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा (ऑरेंज अलर्ट) देण्यात आला आहे. ठाणे, मुंबई, रायगड या ठिकाणी उष्ण व दमट हवामानाचा इशारा, तर उर्वरित राज्यात वादळी पावसाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) हवामान विभागाने दिला आहे.